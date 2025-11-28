LA HISTORIA QUE NO SE OLVIDA
Jesús Sarría hace un repaso a los protagonistas de la Transición
LA CRÓNICA
Bajo el título La Transición en Ejea. Sus protagonistas, Jesús Sarría, uno de los fundadores del Centro de Estudios de Ejea y autor de varios libros sobre la Segunda República, ha recopilado en un libro uno de los momentos más relevantes de la historia reciente de la localidad. Y no lo ha hecho con un estudio al uso, sino a través de historias personales, de rostros y nombres que fueron los protagonistas de un episodio que ha marcado el devenir de la sociedad.
Por ello, la presentación de esta obra reunió el jueves 13 de noviembre a numerosas personas en el salón de actos del centro cívico entre las que se encontraban autoridades como la alcaldesa ejeana, Teresa, Ladrero o el presidente del Centro de Estudios de las Cinco Villas, Carlos Pellejero.
En la puesta de largo de su publicación, Jesús Sarría estuvo arropado también por el primer alcalde democrático de Ejea, Mariano Berges, y por Félix Teira, Premio Aragonés de las Letras 2022, con quienes el autor mantuvo un interesante diálogo.
Cabe destacar que uno de los protagonistas de este libro es el ex presidente de Aragón, Javier Lambán, autor asimismo del prólogo de esta obra que ha visto la luz tras su fallecimiento. De hecho, en ese prólogo Lambán valora, con la lucidez que le caracterizaba y con el conocimiento de sus años de experiencia como político e historiador, el trabajo de Sarría, amigo de la infancia, por su novedad y oportunidad porque no existen publicaciones sobre este periodo.
En cuanto a su estructura, el libro se divide en dos apartados. El primero está dedicado a la Transición en Ejea, prestando especial atención en temas como la posguerra, la colonización, la secularización, el mundo educativo, la muerte de Franco, la llegada de la democracia, la conflictividad obrera, la primera democracia municipal hasta los tiempos actuales.
Por otro lado, el segundo apartado se dedica a los protagonistas de la Historia, y por él desfilan políticos, sindicalistas, exiliados, organizaciones sociales y otros protagonistas de este periodo en Ejea.
