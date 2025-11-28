EL BAYO Y BARDENAS
Mejoras en los hogares de mayores
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros está llevando a cabo obras de mejora reforma y mejoras en las instalaciones de los hogares de mayores de los pueblos de El Bayo y Bardenas.
Se trata de unos trabajos que avanzan a buen ritmo como pudo comprobar la concejala de Personas Mayores, Andrea Rodríguez.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Estratégico de Personas Mayores 2021 -2026, que se engloba dentro de la visión de Ejea como un municipio amigable con las personas mayores y que busca avanzar y mejorar en las atenciones y servicios que se ofrecen a este segmento que representa una parte importante de la población. Además, el municipio también cuenta con un Plan Contra la Soledad No Deseada.
