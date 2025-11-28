¿Cuando y dónde podrá visitarse?

Quien piense que la nostalgia no ocupa espacio es que no ha visto lo que ocurre cuando más de 200.000 piezas de TENTE desembarcan en Ejea. El Museo Aquagraria se convierte, hasta 16 de enero, en el templo de la mayor Exposición Nacional de este legendario juego de construcción, ese con el que varias generaciones levantaron ciudades imposibles y derribaron figuras estrambóticas.

Personas de todas las edades participaron en la jornada inaugural. | SERVICIO ESPECIAL

La muestra reúne 18 dioramas originales y más de 40 metros cuadrados de maquetas que harán que más de uno quiera volver a pedir TENTE por Reyes. Obras inéditas, creadas en exclusiva por aficionados de toda España, transformarán el museo en un pequeño universo de ladrillos, ingenio y nostalgia elevada a arte.

Mortadelo y Filemón tienen sus figuras de Tente. | SERVICIO ESPECIAL

ARTE EN MINIATURA

Los visitantes podrán disfrutar de dioramas nunca antes mostrados al público, concebidos con precisión y dedicación por entusiastas del TENTE. Cada maqueta combina el espíritu clásico del juego con la creatividad contemporánea, dando lugar a auténticas obras de arte en miniatura. Estas piezas reflejan horas, e incluso semanas, de planificación, diseño y montaje, ofreciendo una experiencia visual impactante tanto para quienes crecieron con el juego como para quienes lo descubren por primera vez.

Desde la organización aseguran que se trata de «la mayor exposición en España», pero la muestra va más allá, «tiene carácter internacional, ya que uno de los dioramas pertenece a un aficionado Argentino».

UNA MUESTRA ÚNICA

El conjunto reúne más de 200.000 piezas, ensambladas en espectaculares estructuras que evidencian el talento y la pasión de una comunidad que mantiene vivo el legado del TENTE. Ver tal volumen de piezas reunidas en un solo espacio es, por sí mismo, un atractivo excepcional para el público visitante.

La exposición está planteada como un recorrido contemplativo y artístico, ya que las obras expuestas son únicas y muy delicadas. La esencia de la muestra es redescubrir el TENTE desde su valor histórico, creativo y emocional.

Otras exposiciones de TENTE ya han pasado por grandes ciudades como Madrid y en Ejea y su entorno de espera una gran acogida, llena de «sorpresas y nostalgia», afirman los organizadores. Para muchos será un reencuentro con un juguete que marcó su infancia; para otros, la oportunidad de descubrir un modo de crear sin pantallas, solo con imaginación. «Creemos que la exposición despertará curiosidad, orgullo y un gran cariño hacia un juguete que, más allá de su valor lúdico, forma parte del patrimonio cultural y creativo de nuestro país».

Fechas: hasta el 16 de enero.

Lugar: Museo Aquagraria

Ciudad del Agua de Ejea de los Caballeros.

Entradas: 4 € adultos .

Gratis hasta 12 años.

Para reservas para grupos se puede llamar al

teléfono 646 399 033.