Un recorrido por la indumentaria aragonesa del s.XIX

El 21 de noviembre en el centro cívico de Ejea de los Caballeros se habló de indumentaria. Y más concretamente, se habló de la indumentaria tradicional y popular del Aragón del siglo XIX con expertos en la materia como son Julio Bellido Asensio, Pepe Chaín Esteban, María Jesús Ruiz Valero, Francisco J. Fuster Dieste y José María Alagón Laste.

Ellos son los autores del libro Hablemos de indumentaria. Apuntes sobre el vestir en los Boletines Oficiales de la Provincia de Zaragoza, 1834-1900, editado por Prames, y que se presentó en Ejea.

Estudio meticuloso

Hay muchos y muy interesantes libros sobre indumentaria tradicional aragonesa, pero este aborda el tema de un modo original porque es el resultado de un meticuloso estudio sobre la indumentaria tradicional y popular en el Aragón del siglo XIX a partir del análisis de más 6.000 referencias extraídas de los Boletines Oficiales de la Provincia de Zaragoza, de 1834 a 1900.

A través de sus páginas, los autores nos muestran cómo se vestía en aquellas décadas, cuáles eran los tejidos, los colores que se usaban, cuáles los accesorios que complementaban los atuendos.

Y junto a los textos, el libro se completa con imágenes de prendas que han sobrevivido al paso del tiempo, imágenes de época que permiten apreciar cómo lucían en su contexto original y recreaciones tanto de otras prendas como de «tipos populares», según las descripciones de la época, que convierten al libro en una útil e inspiradora herramienta para todas aquellas personas que quieran conocer más sobre la vestimenta popular de un pasado no tan lejano, permitiendo apreciar con más claridad su riqueza y diversidad. Algo que solo puede salir del trabajo de un grupo de apasionados de todo lo relacionado con la indumentaria y el folclore aragonés.