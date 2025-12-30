Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia alud PanticosaJorge García DihinxPodemosSanidad AragónCity Zaragoza1.000 millones Zaragoza
instagramlinkedin

RENOVACIÓN EN EJEA Y PUEBLOS

150.000 euros para la operación asfalto

Mariano Alastuey, una de las vías a asfaltar.

Mariano Alastuey, una de las vías a asfaltar. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El Ayuntamiento de Ejea acaba de adjudicar las obras de asfaltados en Ejea y Pueblos por un importe de 150.000 euros.

El objetivo de estas obras es la reparación del pavimento que se encuentra en mal estado dificultando el tráfico rodado, de manera que se mejoren las insfraestructuras viarias y de movilidad, así como la conservación de los bienes de dominio público.

Las calles donde se actuará son las siguientes: cruce calles Libertad y José Sinués, cruce calles Independencia y San Jorge, calles de Los Sitios, Joaquín Costa, Mariano Alastuey, paseo del Muro, Carretera de Erla y las calles Oeste y Aguador en el barrio de La Llana.

Estas obras cuentan con la financiación de la Diputación Provincial de Zaragoza, dentro del Plan PLUS 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents