Un año impulsando el desarrollo rural

El año 2025 ha sido un ejercicio de asentamiento del nuevo programa Leader 2023-2027 y de refuerzo del trabajo en red en las Cinco Villas. Subvenciones a proyectos empresariales y sociales, cooperación entre territorios, apoyo a la vivienda y al emprendimiento y nuevas iniciativas para la población rural han marcado la actividad de Adefo el último año.

Los proyectos de cooperación son otra de las líneas de trabajo. / ADEFO

Ayudas Leader

La promoción agroalimentaria es uno de los ejes de acción. / ADEFO

En materia de subvenciones Leader, se han aprobado ayudas a 49 proyectos, con un importe total de 693.355 euros, destinados a empresas, nuevos autónomos, entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos, proyectos de cooperación entre particulares y acciones formativas.

Cooperación

Durante 2025 se ha trabajado en programas de cooperación con otros territorios de Aragón, como Pueblos Vivos Aragón (donde se ha trabajado especialmente el relevo y traspaso de negocios), Jóvenes Dinamizadores Rurales (promoción emprendedores locales) y Ecoturismo de Aragón promoción conjunta).

Además, se ha puesto en marcha el nuevo proyecto Concilia: Ser mujer rural, centrado en conocer las necesidades y retos de las mujeres de las Cinco Villas.

Promoción agroalimentaria

En el marco de Pon Aragón en tu Mesa, se ha participado en la feria de Ejea con un expositor conjunto, se han realizado presentaciones de productores comarcales en la Escuela de Hostelería de Ejea, actividades en colegios de Tauste y Ejea y, el 25 de octubre, tuvo lugar el evento Mercado en Ruta, Festival Rural.

Productores de la comarca participan también de forma habitual en mercados universitarios de Zaragoza y otras localidades.

Vivienda

Gracias al convenio con la Comarca de Cinco Villas, el programa Vive en Cinco Villas ha centrado sus esfuerzos en la vivienda, localizando 711 viviendas vacías, de las cuales cerca del 40 % se encuentran en aparente buen estado. Se ha contactado con 102 propietarios y 37 viviendas ya forman parte de la bolsa de vivienda disponible en www.viveencincovillas.com, junto con información sobre servicios, empleo y apoyo al emprendimiento.

Este apoyo financiero comarcal ha permitido también realizar cinco acciones formativas dirigidas a empresas y emprendedores sobre Whatsapp, Comunicación, Atención al cliente, Atracción y selección de talento y Resolución de conflictos.

En colaboración con el Ayuntamiento de Ejea, se ha iniciado el programa Alquila Ejea, que facilita el alquiler de vivienda privada con garantías para los propietarios (pago, condiciones de vivienda a la devolución), gestión integral por parte de Adefo y otros incentivos.

Emprendimiento

El Semillero de Ideas Emprendedoras ha acompañado este año a 27 personas emprendedoras, ofreciendo asesoramiento integral desde el análisis de la idea hasta la viabilidad económica, el acceso a ayudas y la conexión con otras entidades y empresas del territorio.

Trabajo en red

Por último, Adefo Cinco Villas también ha reforzado su trabajo en red mediante colaboraciones con asociaciones empresariales y ayuntamientos, programas como RED5V y Tu Futuro Aquí, la promoción de actividades culturales y de ocio comarcales y la participación en procesos participativos estratégicos como el diseño del futuro Centro de Innovación Agroalimentaria de Ejea de los Caballeros.