PREMIOS ‘CONVIVE Y CIRCULA SEGURO’

Arte y creatividad para promover la seguridad vial

Ganadores del concurso para elegir el cartel del proyecto impulsado por la policía local.

Ganadores del concurso para elegir el cartel del proyecto impulsado por la policía local. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

Ejea ya conoce a los ganadore del concurso para elegir el cartel del proyecto Convive y Circula Segur@ +inclusiv@. En este concurso han participado alumnos de 4º de primaria de todos los colegios de Ejea y sus Pueblos. El objetivo es fomentar valores como la convivencia pacífica, el civismo, la seguridad vial y la inclusión, a través de la creatividad e imaginación de los más pequeños.

Los premiados han sido: Dario Sumelzo Torrecillas, Fernando Ruíz de Alegría Moreno y Azahara Eunice Serrano Encinas.

Esta campaña impulsada por la Policía Local de Ejea busca educar a los más pequeños en seguridad vial, enseñándoles a respetar todas las normas de circulación para evitar incidentes en las calles del pueblo.

