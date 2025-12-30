PREMIOS ‘CONVIVE Y CIRCULA SEGURO’
Arte y creatividad para promover la seguridad vial
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea ya conoce a los ganadore del concurso para elegir el cartel del proyecto Convive y Circula Segur@ +inclusiv@. En este concurso han participado alumnos de 4º de primaria de todos los colegios de Ejea y sus Pueblos. El objetivo es fomentar valores como la convivencia pacífica, el civismo, la seguridad vial y la inclusión, a través de la creatividad e imaginación de los más pequeños.
Los premiados han sido: Dario Sumelzo Torrecillas, Fernando Ruíz de Alegría Moreno y Azahara Eunice Serrano Encinas.
Esta campaña impulsada por la Policía Local de Ejea busca educar a los más pequeños en seguridad vial, enseñándoles a respetar todas las normas de circulación para evitar incidentes en las calles del pueblo.
- Tres muertos y un herido tras un alud cerca del balneario de Panticosa
- Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero
- ¿Quién era Jorge García Dihinx? El pediatra del hospital San Jorge de Huesca que ha fallecido junto a su pareja tras un alud en Panticosa
- Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
- Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- La vida de Pilar Alegría en la campaña de las elecciones de Aragón: sin redes sociales, escritura a mano y llamadas ciudadanas
- Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo