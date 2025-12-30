Arte y creatividad para promover la seguridad vial

Ejea ya conoce a los ganadore del concurso para elegir el cartel del proyecto Convive y Circula Segur@ +inclusiv@. En este concurso han participado alumnos de 4º de primaria de todos los colegios de Ejea y sus Pueblos. El objetivo es fomentar valores como la convivencia pacífica, el civismo, la seguridad vial y la inclusión, a través de la creatividad e imaginación de los más pequeños.

Los premiados han sido: Dario Sumelzo Torrecillas, Fernando Ruíz de Alegría Moreno y Azahara Eunice Serrano Encinas.

Esta campaña impulsada por la Policía Local de Ejea busca educar a los más pequeños en seguridad vial, enseñándoles a respetar todas las normas de circulación para evitar incidentes en las calles del pueblo.