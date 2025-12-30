PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Arte, inclusión y apoyo municipal en Ejea de los Caballeros
La Crónica de Ejea y Pueblos
El 3 de diciembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros quiso mostrar su apoyo al colectivo visitando los proyectos que realizan en las distintas asociaciones de la localidad.
Para el Ayuntamiento de Ejea, colaborar con este tipo de iniciativas esencial para que las personas con discapacidad sigan superando barreras y avanzando hacia la igualdad.
Durante su visita, los representantes municipales encabezados por la alcaldesa ejeana, Teresa ladrero, pudieron ver la exposición de fotografía y cerámica Paseos y Latidos Creativos realizada desde Cerámicas El Cierzo en Aquagraria. En ella han participado 25 personas del Centro de Rehabilitación Psicosocial Cinco Villas gestionado por Arcadia. También acompañaron a los chicos de Adisciv en una mesa informativa y de venta de productos navideños que instalaron en la avenida Cosculluela.
«Colaborar y compartir tiempo con ellos son siempre momentos de alegría, humor, inclusión y empatía. Apoyarles es nuestro deber como sociedad», señalaron desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
