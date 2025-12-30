Caballeros de Exea ahonda en la historia

Dar a conocer la historia del Reino de Aragón de una forma sencilla y accesible a través de uno de sus protagonistas más desconocidos es el objetivo del libro escrito por Sergio de Miguel, miembro de la Asociación Caballeros de Exea, sobre Alfonso II El Trovador. Se trata de la séptima entrega de una serie de biocuentos dedicada a los monarcas aragoneses que se presentó el 12 de diciembre en la sede de la Diputación de Zaragoza.

Este cuento, ilustrado por el dibujante aragonés Xcar Malavida, se ciñe perfectamente a la historia ya que está basado en la documentación que se conserva del monarca. Además, para ajustarse más al rigor histórico, se suma también la aportación del catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, Esteban Sarasa.

El nuevo biocuento ya está disponible en librerías y se distribuye tanto en castellano como en aragonés. «Pedagógicamente, hemos llegado dónde queríamos, a los niños aragoneses, y tenemos pruebas de que hoy en día es una lectura ya buscada y apreciada», añade Sergio Miguel. La obra «tiene muy buena acogida, no solo en las bibliotecas, colegios e institutos, sino también en el público en general, llama mucho la atención la ilustración de Malavida y el asesoramiento histórico de Estaban Sarasa», añade la alcaldesa de Ejea y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero.