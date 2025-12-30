El comercio local tiende una alfombra roja a sus clientes

Ejea dio la bienvenida a la Navidad los días 12, 13 y 14 de diciembre con la tercera edición del Salón del Regalo Navideño que cosechó una excelente respuesta del público

Organizado por la Asociación Ejea Comercio en colaboración con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, el evento reunió en el Casino España a 14 establecimientos y se consolidó como una cita imprescindible dentro del calendario navideño de la localidad.

Durante todo el fin de semana, el espacio ofreció un ambiente plenamente navideño, acompañado de un completo programa de actividades de dinamización, música y sorteos, que atrajo a numerosos vecinos y visitantes.

Desde Ejea Comercio se valora muy positivamente el resultado del evento, tanto por la afluencia de público como por la implicación de los comercios participantes y el ambiente generado, que contribuyó a dinamizar el centro de la localidad y a reforzar el vínculo entre ciudadanía y comercio local.

El reparto de alfombras rojas es una iniciativa municipal. / SERVICIO ESPECIAL

Nueva campaña

Además, este año el ayuntamiento y Sofejea han lanzado una nueva campaña de promoción dirigida a impulsar las compras navideñas en el comercio local. Para ello, el consistorio encargó unas alfombras rojas navideñas elaboradas específicamente para esta acción y tal ha sido su acogida que se ha realizado una segunda remesa de alfombras.

Las alfombras se han producido en dos medidas diferentes, de 2x1 metros y de 1x2 metros, adaptándose así a las características de cada comercio. Además, se han diseñado con cuatro mensajes distintos, todos ellos centrados en poner en valor el papel del comercio de proximidad: «La magia empieza en el comercio local», «En Navidad, elige pequeño comercio», «Regala ilusión, apoya el comercio local» y «Navidad con corazón: elige comercio local». Estos mensajes buscan transmitir la importancia de realizar las compras navideñas en los establecimientos del municipio, reforzando la conexión entre comerciantes y clientes y creando una imagen unificada en las calles de Ejea.

Junto a las alfombras, la campaña incorpora también la distribución de lanyards navideños, que serán entregados al público junto con las compras realizadas. Este pequeño obsequio pretende agradecer la confianza de la clientela y generar un recuerdo positivo asociado a la experiencia de comprar en el comercio local durante unas fechas especialmente significativas.