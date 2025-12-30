El consistorio ya tiene su felicitación navideña

La imagen creada por María José García es este año la felicitación navideña del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros que, por duodécimo año, ha convocado el Concurso de Tarjetas Navideñas. Un certamen que en esta ocasión se ha dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Ejea y Pueblos.

Los ganadores recibieron bonos para su uso en comercios locales. / SERVICIO ESPECIAL

El llamamiento volvió a registrar una altísima participación con más de 150 trabajos presentados por 150 alumnos entre los que finalmente se eligió a los ganadores. Así, el primer premio fue para Mª José García; el segundo premio para Lucia Olano, y el tercer premio para Ainhoa Elviro. Además, y debido a la calidad de los trabajos presentados, el jurado otorgó dos accésits para Carla Rey y Claudia Abadía.

El certamen estaba dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato de Ejea y sus Pueblos. / SERVICIO ESPECIAL

Los premios se entregaron en un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, donde los galardonados estuvieron acompañados por amigos y familiares.

En todos los casos los ganadores recibieron bonos para su uso en comercios de la localidad, de manera que el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros continúa colaborando con Ejea Comercio, en la intención de incentivar el consumo local y de proximidad.