Continúan a buen ritmo los trabajos de limpieza del Arba

Los trabajos que se están llevando a cabo en las riberas del río Arba de Luesia a su paso por Ejea de los Caballeros siguen adelante y a buen ritmo. Las actuaciones, que cuentan con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, consisten básicamente en la eliminación de los depósitos de sedimentos existente en parte del cauce (zona del azud), los cuales generan un elevado riesgo para la circulación del agua en caso de avenidas, quedando el cauce y márgenes en los puntos más críticos libres de obstáculos, de forma que se mantiene la funcionalidad y biodiversidad del entorno natural de la ribera.

Limpieza del Arba. / SERVICIO ESPECIAL

Con el tratamiento que se está realizando, se pretende la integración paisajística del corredor verde en un entorno urbano, generando una sinergia entre los valores ambientales a proteger y el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. Todo ello en un espacio de gran valor ambiental por la diversidad de aves que se pueden observar como el Martín Pescador, Oropéndola, Garza Común, Garceta Bueyera, Cormorán ó Ánade Real, entre otros.

Esta actuación se suma a otras realizadas en años anteriores, con el objetivo de mantener el cauce en adecuadas condiciones.

Además, ya se está tramitando la contratación del servicio de mantenimiento de los citados cauces, para los próximos 4 años.