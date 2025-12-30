David Fernández lleva a lo más alto la cocina ejeana

El ejeano David Fernández volverá a defender su tierra y el producto local en el el IV Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de España. Desde su restaurante El Gratal volverá a competir en este aclamado certamen nacional tras ser finalista en la edición de 2024 y lo hará de nuevo con el apoyo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

La propuesta con la que participará en esta edición es la tapa La GotiKa, una creación que va más allá del concepto tradicional de pincho. Tal y como explica el propio chef, se trata de «un homenaje al territorio y a la relación que Aragón tiene con el agua». Fernández añade que su objetivo es «mostrar cómo un producto puede contar una historia y vincular elementos naturales, tradición y técnica», subrayando además que representar a Horeca Restaurantes Zaragoza «es una responsabilidad y una oportunidad para seguir dando visibilidad al trabajo que se hace desde la hostelería local».

La GotiKa simboliza el viaje de una gota de agua desde los Pirineos hasta Zaragoza, recorriendo el territorio y reflejando la riqueza natural y gastronómica de Aragón. La tapa integra ingredientes como esturión y huevas de trucha del Grupo Pirinea, Caviar Persé, Aceite Sierra del Moncayo DOP, y aromas de tomillo, romero y enebro, evocando el ciclo del agua y la identidad del territorio.

El IV Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de España será los días 26 y 27 de enero de 2026 en Madrid, dentro de Madrid Fusión 2026. Durante el certamen, David Fernández elaborará la tapa en directo ante el jurado y el público asistente. El campeonato está organizado por Hostelería de España y se ha consolidado como un referente nacional del sector, con la participación de asociaciones hosteleras de todo el país.

Se seleccionarán las seis mejores tapas del año para la final nacional y exige una única receta sin aditivos químicos, poniendo en valor la calidad del producto y la técnica culinaria. Con esta candidatura, Horeca Restaurantes Zaragoza vuelve a situar el talento gastronómico de la provincia en un entorno profesional de referencia nacional.