LUZ VERDE A LAS CUENTAS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO
Ejea aprueba un presupuesto de más de 27 millones de euros para 2026
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros dispondrá de más de 27 millones de euros para 2026. Así se aprobó en el último Pleno del año del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros que se celebró el 23 de diciembre y que sirvió sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio.
En concreto, las cuentas municipales ascienden a 27.671.543 euros y fueron aprobadas con los votos a favor del equipo de gobierno formado por PSOE-IU, y los votos en contra de PP, AsiEjea, Ciudadanos y Vox.
25% para inversiones
El presupuesto para el ejercicio 2026, cuyo anexo de inversiones supone cerca del 25%, contempla un significativo gasto en políticas sociales y en políticas para impulsar la actividad económica del municipio, además de destacadas actuaciones que vertebrarán la acción del equipo de gobierno municipal en los próximos meses. Dichas actuaciones, que responden a las necesidades concretas de los vecinos de Ejea y Pueblos, pertenecen a los ámbitos de la seguridad, el acceso a la vivienda, la convivencia ciudadana, la limpieza viaria y el bienestar de las personas mayores, entre otros.
Reforzar servicios públicos
La concejala de Servicios Económicos del consistorio ejeano, Laura Casas, definió el presupuesto para 2026 como «una herramienta dinámica con la que consolidar y reforzar unos servicios públicos que posibiliten garantizar y desarrollar derechos sociales; el desarrollo económico, la mejora en el empleo y la lucha contra la despoblación; la lucha contra el cambio climático y la despoblación; además del desarrollo urbano sostenible y de iniciativas de vivienda asequible y la movilidad interurbana».
Seguridad ciudadana
El Ayuntamiento de Ejea invierte 193.000 euros en actuaciones para la convivencia en Ejea y Pueblos. La plantilla de la Policía Local se reforzará en 2026 con 2 miembros, resultando 37 trabajadores. El ayuntamiento aprobó en 2025 su II Plan para la Ciudadanía y la Convivencia.
Limpieza viaria
El Ayuntamiento de Ejea Invierte 545.156 euros para mantener nuestras calles limpias y continúa sancionando los comportamientos incívicos.
Social
El Ayuntamiento de Ejea invierte cerca de 5 millones de euros en programas sociales, cultura, educación, deportes, igualdad, festejos, convivencia… Estos programas se dirigen a toda la población.
Actividad económica
El Ayuntamiento de Ejea invierte 668.000 euros en actuaciones para fomentar el empleo, incentivar el consumo local y ayudar a autónomos y micropymes. En colaboración con Ejea Comercio, Asociación Empresarial de las Cinco Villas y Ejea Hostelera.
Vivienda
El Ayuntamiento de Ejea invierte 235.000 euros para rehabilitar viviendas municipales y alquilarlas, ayuda a jóvenes en la compra de su primera vivienda y en el programa para captar y dinamizar vivienda vacía y con destino al alquiler.
Personas mayores
El Ayuntamiento de Ejea invierte 1 millón de euros en nuestras personas mayores. En 2026:
- Se iniciarán las obras del Centro Multiservicios para la Atención de Personas Mayores en Pinsoro.
- La ampliación del centro de día y los nuevos apartamentos residenciales de Ejea será una realidad.
Sostenibilidad ambiental
El Ayuntamiento de Ejea invierte 866.000 euros en actuaciones medioambientales para el tratamiento de residuos y limpieza de riberas, laderas, bosquetes, humedales y zonas verdes.
Memoria democrática
El Ayuntamiento de Ejea invierte 100.000 euros para recuperar los restos de represaliados en la fosa común del cementerio y poder darles el descanso digno que se merecen.
