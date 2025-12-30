Ejea de los Caballeros vuelve retratarse contra el cáncer

Con el objetivo de recaudar dinero para la investigación contra el cáncer y de crear un vínculo y apoyo entre estas personas, Fotos Samper ha vuelto a impulsar la edición del calendario solidario de Ejea, una iniciativa que surgió hace ya 11 años, que tiene a los pacientes que sufren o han sufrido cáncer como protagonistas y cuyos beneficios se destinan a la Asociación Española Contra el Cáncer.

El pasado 30 de noviembre se presentó en el salón de actos del Centro Cívico de Ejea este almanaque en el que en esta edición han participado hasta 27 personas. «Hemos pasado por lo mismo, de diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, yo soy de mama y otros de estómago, quiero decir que es una iniciativa para cualquier tipo de cáncer», añade Estrella Samper de Fotos Samper.

A la presentación, asistieron muchos vecinos de Ejea y del resto de municipios de la comarca de las Cinco Villas. «Lo hicimos muy alegre, a todo el mundo gustó muchísimo y bueno, incluso terminamos haciendo un baile con gente que quiso colaborar», señala Estrella Samper.

Además, este año las imágenes que ilustran los diferentes meses del año se han tomado en Ejea de los Caballeros, pero también en Pueblos de Ejea y en otras localidades de las Cinco Villas. De esta forma, entre los diferentes escenarios en los que se han hecho las fotografías están Santa Anastasia, Sádaba, Biota, Castiliscar y Luna. La elección de estos pueblos es una forma de «rendirles un homenaje» a los protagonistas del calendario, ya que son de estos municipios.

Por su parte, desde la AECC de Ejea, su presidenta Susana Burguete se muestra agradecida con la iniciativa y explica que apoyan todo tipo de iniciativas culturales y deportivas que ayuden a seguir investigado sobre tratamientos y curas contra el cáncer. Además, destaca que «necesitamos visibilidad y con estas acciones se consigue mucha, y por supuesto, también recaudación», afirma.

Sin embargo, como reconoce Burguete, lo más importante de este calendario es que «más que una iniciativa para recaudar fondos, lo que es y lo que hay detrás es un grupo de personas que se apoyan unas a otras para salir adelante».