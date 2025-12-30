Ejea celebra el Día de la Carta Magna

Como cada año, el Ayuntamiento de Ejea organizó varias actividades para conmemorar el Día de la Constitución y sensibilizar a la ciudadanía sobre su alcance y significado. Este año el lema elegido fue La Constitución y la Cultura, con el que el consistorio pretendía reafirmar y promover los valores constitucionales.

El tema de este año fue ‘La Constitución y la Cultura’. / SERVICIO ESPECIAL

Los actos comenzaron el jueves, 4 de diciembre con una jornada de puertas abiertas del ayuntamiento. En ella, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer la historia del edificio, los distintos espacios municipales y sus funciones. El acto estuvo conducido por Asunción Gil, archivera municipal.

Los más pequeños aprenden sobre la Constitución. / SERVICIO ESPECIAL

Pleno escolar

Participantes en el homenaje ciudadano. / SERVICIO ESPECIAL

Un día más tarde, el viernes 5 de diciembre, fue el turno de los más pequeños. Los alumnos de 6º de Primaria de los distintos centros educativos de Ejea y sus Pueblos participaron en el pleno escolar.

El músico Fernando Pérez, interpretó algunos temas. / SERVICIO ESPECIAL

El tema de debate elegido para este año fue La Constitución y la Cultura y se establecieron 5 bloquesde reflexión, uno para cada colegio. El CEIP Mamés Esperabé debatió sobre La Cultura, una puerta abierta al desarrollo de la persona y de la sociedad; el Colegio Hermanas Mercedarias sobre La Constitución española ante la Cultura; el CEIP Cervantes sobre Archivos, bibliotecas y museos; el CRA Luis Buñuel sobre El Patrimonio cultural y, por último, el CEIP Ferrer y Racaj sobre Las artes escénicas y la música.

Homenaje ciudadano

Ya el sábado, 6 de diciembre, a las doce de la mañana en el CAEE (Centro de Artes y Exposiciones de Ejea de los Caballeros), tuvo lugar el Homenaje Ciudadano a la Constitución, el acto central de la programación. La finalidad de este evento fue manifestar el apoyo social de los ejeanos y ejeanas a nuestra Constitución. Además, este año, se conto con la presencia de algunos expertos en Histoira del Arte como Marc Millán y Juan Carlos Calvo. Ambos historiadores presentaron las tablas, recientemente restauradas, de Santa Águeda, el Martirio de San Vicente y dos Santos Soldados. Para darle ritmo a la propuesta, el músico de Ejea de los Caballeros Fernando Pérez, interpretó con su guitarra algunos temas en durante el transcurso del homenaje.

Por otro lado, el teatro fue también protagonista en esta programación. En la noche del sábado, tuvo lugar el espectáculo Yo sobreviví a la EGB del monologuista Jordi Merca. Y el domingo 7, la compañía Arbolé Teatro representó para público infantil y familiar La gota aventurera.

Con estas cuatro actividades, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros mostró su compromiso con la celebración del Día de la Constitución que se protege a través de instrumentos jurídicos y políticos, pero también con el apoyo social.

Este apoyo social es lo que el ayuntamiento quería conseguir con estos actos conmemorativos y agradecen la participación de todos los ejeanos y ejeanas.