Ejea pone a punto sus zonas verdes para 2026

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros está desarrollando actuaciones de acondicionamiento en algunas zonas verdes que se encuentran deterioradas, además de renovar redes de riego y sustituir y plantar arbolado. La inversión total será de 165.000 euros, subvencionados mediante el Plan PLUS 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Entre las reformas más destacadas están: la sustitución de las moreras de la ronda Ferrocarril, y las calles Antiguo Matadero y Estación por plantación en la zona interior del parque de castaños y nogales y eliminación de setos en mal estado; eliminación de las melias, alméz y moreras y reposición de césped decorativo en la calle Alcalde Juan Sancho; retirada de árboles muertos e instalación de bancos y papeleras en la zona del velódromo; limpieza y desbroce manual en las Canteras Torre de la Reina, San Gregorio y Gramática; complementar el arbolado de la zona de esparcimiento canino con una malla anti-hierba y un sistema de riego por goteo; desbroce y limpieza en la plaza de la carretera de Erla y calle Ildelfonso M. Dehesa; plantación de coníferas y dotación de riego en el Pozo de Hielo y plaza en calle Yeserías; realización de un aporte de arena al camino perimetral paralelo al río Arba y, por último, la remodelación de la estructura de las Alteas en la carretera de Erla y plaza Antonio Machado y alrededores.