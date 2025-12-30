El ex presidente Lambán recibe el III Premio Gabriel Cisneros

RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE ARAGON
El 4 de diciembre, la Sala de la Corona del edificio Pignatelli puso de manifiesto, una vez más, que la figura del expresidente aragonés Javier Lambán sigue viva. Lambán recibió a título póstumo el III Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, de manos del actual presidente de Aragón, Jorge Azcón. La ceremonia reunió a unas 350 personas del ámbito político, social, eclesiástico y militar, y varios exresponsables institucionales.
Durante el acto se proyectaron varios vídeos que repasaron la trayectoria política y personal de Lambán y se subrayaron los valores que marcaron su carrera: la defensa de la Constitución de 1978, el espíritu de la Transición, la búsqueda de acuerdos entre PP y PSOE y el rechazo a populismos, totalitarismos e independentismos como factores que distorsionan el avance de las sociedades. Todo ello, acompañado por melodias significativas en su vida, desde Tako hasta la jota que le dedicó Joan Manuel Serrat.
Marisa Lázaro, viuda del ex presidente, recogió el galardón y agradeció al Gobierno de Aragón el reconocimiento. «Él no está aquí, pero sí que está su legado vital», subrayó, recordando la «firme elección de su propia libertad» y su concepto de lealtad, que le llevaba a pedir a sus colaboradores que le contradijeran.
«Es más fácil callar, pero Javier no lo hizo. A nosotros nos queda su recuerdo, pero mis nietas tendrán su legado», concluyó visiblemente emocionada.
El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, glosó la figura de Lambán como una «persona singular, de convicciones democráticas y socialistas, y un hombre práctico». Dirigiéndose a sus nietas, aseguró: “Sus niñas hoy sienten la ausencia de su abuelo, pero mañana estarán orgullosas del ejemplo que fue”, y cerró su intervención con unos versos de Miguel Hernández y una petición: «Te pido que sigas con nosotros».
En su discurso, Jorge Azcón destacó que, pese a ser adversarios políticos, Lambán «defendió a Aragón por encima de todo y luchó por que no se viera menoscabada». Lo definió como un “constitucionalista devoto” que «defendió, verso a verso, un compromiso firme con la Constitución Española» y afirmó que «su legado, memoria y trabajo van a ser imborrables».
