La gala de la AECV, punto de encuentro empresarial

El talento, el esfuerzo y los valores empresariales fueron los principales temas que se abordaron en la gala anual de la Asociación de Empresarios de las Cinco Villas (AECV). El encuentro, que se celebró en el Museo Aquagraria de Ejea, reunió a profesionales, emprendedores y empresas de todo el territorio.

Durante esta cita, el presidente de la AECV, David Ortega, y la gerente, Sonia Echeverri, pusieron sobre la mesa los retos que afrontan las pymes y la importancia de caminar acompañados en un entorno cada vez más exigente. Al evento asistieron más de 120 personas de diferentes sectores y municipios de la comarca, además de la concejala Desarrollo Económico, Empleo y Lucha Contra la Despoblación de Ejea de los Caballeros, Andrea Rodríguez. Sonia Echeverri, gerente de la AECV, destacó que «el ambiente fue excelente: una mezcla de inspiración, reconocimiento y muchas ganas de generar nuevas sinergias».

Ponencias

La jornada contó con las ponencias de Raúl Millán, del Grupo San Valero, y Sergio Martínez, de Zebra. Sergio Martínez habló de innovación real: soluciones prácticas, automatización e inteligencia artificial. Durante su intervención, compartió varios de los pilares que guían su trabajo: apostar por soluciones reales, automatizar procesos, utilizar la inteligencia artificial como aliada y avanzar siempre desde las personas y los procesos antes que desde la tecnología. Por su parte, Raúl Millán puso el foco en atraer el talento joven con los retos empresariales reales, vinculando formación, emprendimiento y competitividad territorial. Como ejemplo, nombró la iniciativa San Valero Training Days, donde estudiantes y empresas trabajan juntos para resolver retos reales.

El encuentro sirvió también para hacer balance de todo lo conseguido durante el 2025. «Ha sido un año de avances importantes. Hemos puesto el foco en acompañar a las pymes en un entorno cada vez más exigente y hemos impulsado iniciativas que fortalecen la innovación, la colaboración y la atracción de talento», señaló Sonia Echeverri.

En cuanto al próximo año, tal y como explicó la gerente, el objetivo es «posicionar a las Cinco Villas como un territorio referente en innovación aplicada» y añade que «seguiremos reforzando el acompañamiento a nuestras empresas, promoviendo la colaboración y creando espacios de encuentro tan valiosos como esta cena anual».

Las tres líneas clave sobre las que se propone seguir trabajando la asociación son: impulsar el talento joven, conectando estudiantes de FP y universidad con retos reales de nuestras empresas; acompañar a las pymes en procesos de innovación, ya sea mediante intraemprendimiento o colaborando con startups; y activar un círculo de inversión local, formando nuevos business angels y apoyando proyectos transformadores.

Además, se rindió un pequeño homenaje a Adán Usán, presidente saliente, por su implicación durante estos años. «Fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Su labor al frente de la Asociación ha sido fundamental: ha trabajado con compromiso, dedicación y una visión muy clara», señaló Echeverri. Y añadió que su legado aún sigue presente: «Ha dejado una base sólida, unida y con muchas ganas de seguir creciendo. Reconocer su trabajo no solo era necesario, sino también muy justo. Su etapa ha marcado una parte importante de nuestra historia reciente, y la Asociación le tiene un profundo agradecimiento».

Por último, desde la asociación también quisieron reconocer la labor de su gerente con un bonito detalle.