La importancia de la familia en la salud mental

Existen muchas definiciones de qué es una familia, cambiando significativamente según el ámbito que la defina. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), familia es el «conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan».

La familia es la unidad más básica de organización social, es el primer entorno en el que aprendemos a relacionarnos y que nos proporciona formación para que nuestros comportamientos y actitudes sean apropiadas socialmente.

Es el entorno donde se construyen las bases emocionales, se aprenden estrategias de afrontamiento y se desarrollan los lazos afectivos que influyen a lo largo de toda la vida. La familia no es solo nuestro entorno más primario si no también nuestra principal red de apoyo.

El entorno familiar cobra especial importancia cuando un miembro de la familia sufre problemas de salud mental. Las relaciones y los roles de esa familia se tambalean, lo que ocurre a un miembro de la familia afecta e implica a todos, desorganizándose las dinámicas, relaciones y responsabilidades de cada miembro.

Cuando las personas con enfermedad mental son los hijos, los padres tienden a sobreprotegerlos, aunque sean ya adultos, infantilizándolos y cuidándolos en exceso. Por el contrario, cuando esta situación se da en el padre o madre, se tiende a que otro miembro de la familia asuma su rol paterno o materno, desplazando su autoridad.

La psicoeducación a la familia es muy importante, permite comprender los síntomas, conocer las señales de alerta y enseña cómo actuar ante posibles recaídas.

Las familias necesitan un espacio de escucha y acompañamiento emocional, en el que se les oriente sobre cómo comunicarse con su familiar, cómo manejar los conflictos que puedan surgir y reciban ayuda en el establecimiento de límites saludables y reorganización de los roles familiares.

Todo esto permite mejorar la convivencia, reducir la sobrecarga de la familia y el miedo e incertidumbre hacia el futuro. Un buen apoyo y entorno familiar estable es clave en la mejoría y recuperación de las personas con enfermedad mental.

Las familias nunca son culpables de una enfermedad mental, sino parte de la solución. Su implicación es clave en la eficacia y evolución del tratamiento.

*Beatriz Remón Deito, trabajadora social de Arcadia Fundación Agustín Serrate.