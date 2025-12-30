El legado de Lambán se presenta en Ejea

Tras su presentación en el Paraninfo de Zaragoza y como no podía ser de otra manera, el libro póstumo Javier Lambán, ex presidente del Gobierno de Aragón, fue comentado y compartido por los vecinos y vecinas de Ejea de los Caballeros en el Centro de Artes y Exposiciones el 11 de diciembre. Un lugar con mayor simbolismo si cabe ya que el consistorio ejeanao ha solicitado a la DPZ que lleve el nombre del ex presidente.

Muchos fueron los vecinos que no quisieron perderse la ocasión. La reforma agraria en Aragón (1931-1936). Comunales, latifundios y colectividades campesinas es el ensayo que Javier Lambán escribió con gran ilusión en la última etapa de su vida, resultado de la adaptación de tesis doctoral que presentó en 2014 y que lo convirtió en Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza.

La presentación fue seguida con atención por los numerosos asistentes. / SERVICIO ESPECIAL

La presentación tuvo formato de mesa redonda en la que intervinieron los historiadores locales José Antonio Remón, José Luis Jericó, Patxi Abadía y Jesús Sarría, moderados por Javier Carnicer. Todos ellos analizaron un libro que recorre la situación de España en la II República y el proceso de redistribución de la tierra, la modernización del sector agrario y la lucha por la eliminación de las desigualdades sociales de la época. A esta cita tan especial acudieron también Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea; Marisa Lázaro, esposa de Javier Lambán; y Javier Lafuente, editor de Doce Robles, quienes estuvieron en la primera presentación en Zaragoza pero no quisieron perder la oportunidad de hacer brillar de nuevo el legado del ex presidente.

Javier Lambán inició su investigación en 2004, impulsado en gran medida por los recuerdos familiares en Ejea y las Cinco Villas, la comarca aragonesa donde quizá más efecto causó el proyecto legislativo de los gobiernos de la República. Su tesis doctoral fue dirigida por el profesor Alberto Sabio y presentada en 2014 en la Universidad de Zaragoza.

Durante diez años, el Lambán historiador, intelectual y humanista consultó archivos, hemerotecas y toda suerte de fuentes documentales para acometer una tesis sobre el impacto que este proyecto de la Reforma Agraria tuvo en Aragón. Un proyecto que, en julio de 1936, quedó aniquilado por el golpe de Estado y la posterior guerra civil. De hecho, en sus conclusiones, Javier Lambán consideró que la reforma agraria, centrada en el deseo de reducir las desigualdades sociales y de devolver a los campesinos tierras comunales usurpadas, fue una de las causas importantes de la guerra civil.

De todo ello se habló en el acto que vino a mostrar y descubrir de nuevo el gran legado que Javier Lambán dejó a lo largo de su vida política e intelectual.