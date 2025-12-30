EJEA Y SUS PUEBLOS SE SUMERGEN EN EL ESPÍRITU NAVIDEÑO
Luces, ocio y cultura dinamizam los días más mágicos
La Crónica de Ejea y Pueblos
Desde el 12 de diciembre, Ejea y sus Pueblos viven inmersos en el ambiente navideño. El tradicional encendido de luces frente a la casa consistorial, este año con una gran sorpresa, marcó el inicio de unos días mágicos en los que la decoración y las actividades de ocio y cultura dinamizan la vida en las calles y plazas de la localidad.
Por duodécimo año consecutivo, el día 12 los vecinos se concentraron a las puertas del ayuntamiento desde donde la alcaldesa dirigió unas palabras en un acto entrañable en el que también participaron representantes del Consejo de Infancia y Adolescencia de Ejea.
Este año se han ampliado elementos decorativos en el entorno de la Iglesia de El Salvador, con una estructura especial, se han colocado nuevas cortinas luminosas en varios Pueblos de Ejea y, como novedad, se proyectó un videomapping en la plaza de la Villa durante el fin de semana en diferentes horarios.
Con la decoración navideña iluminando las calles, la programación continuó con actividades culturales, desde conciertos hasta representaciones teatrales y cine.
Música por doquier
Las voces de chicos y chicas jóvenes del Coro del IES Reyes Católicos y de sus compañeros del Coro del IES Grande Covian de Zaragoza resonaron en la Iglesia del Salvador el día 19. Un día más tarde, el grupo Generacion.es de Pinsoro ofreció en el Teatro de la Villa un concierto con un variado repertorio que incluía desde música de los 50 hasta temas actuales, recorriendo géneros y estilos musicales como rumbas, pop, rock, boleros, música tradicional.
El 21 de diciembre, la Coral Polifónica Ejea realizó en la Iglesia del Salvador un concierto bajo el título Con amores, en el que interpretaron canciones de cuna clásicas y contemporáneas, y terminaron con canciones navideñas de inspiración góspel, con dedicación benéfica a Adisciv.
También a Adisciv destinará el Grupo Folclórico Aires de Aragón su ya tradicional espectáculo de Folclore solidario, realizando un viaje por Aragón a través de los bailes y cantos de nuestra región. Será el 3 de enero a las 20.00 horas en el Teatro de la Villa.
Por otro lado, la Banda Municipal de Música dedicó su tradicional Concierto de Navidad, que tuvo lugar el 27 de diciembre, a su compañero Héctor y a la asociación TEA Cinco Villas. En el concierto acompañaron a la agrupación cantantes y bailarines y en su transcurso se interpretaron desde temas navideños a otros contemporáneos, con obras de cantautores como Sabina o Serrat, cantantes y grupos como Mariah Carey, Abba o U2.
Espectáculos en familia
En cuanto al apartado teatral, pensado para el público infantil y familiar, se han programado hasta cinco espectáculos de compañías aragonesas. El primero de ellos fue ¿Quién puede dormir al monstruo?, de Biribú, más tarde le siguió la compañía Arbolé con Pato Feo, y Kinser con Historias de circo. Ya el 30 de diciembre se podrá ver ¿Caperucita roja? a las 17.30 horas al Teatro de la Villa y el 2 de enero, La oruga de colores.
Además, en estas fechas también hay espacio para el cine, con el pase de tres películas de plena actualidad. Ya se ha podido ver La cena y Zootrópolis 2, y el 2 de enero se proyectará a las 20.30 horas en el Centro Cívico Cultural la película Los domingos dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y ganadora de la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián.
Cabalgata
Y cómo no puede ser de otra manera, la Navidad llegará a su fin con la tradicional Cabalgata de Reyes, que este año lleva por título Solsticio de invierno y recibirá a sus majestades con un espectáculo inspirado en el día más corto y la noche más larga del año, el inicio astronómico del invierno en el hemisferio norte.
Por último, también la ludoteca y el espacio joven han adaptado su programación a estos días con talleres, juegos y torneos.
Espectáculo visual para sorprender
Como novedad, este año el ayuntamiento proyectó tras el encendido un videomapping en los edificios de la plaza de la Villa. Todo un espectáculo visual dinámico que hizo un recorrido por la historia y las tradiciones de Ejea en imágenes, creando verdaderas ilusiones ópticas que parecían cobrar vida.
