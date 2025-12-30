SESIÓN INFORMATIVA EN EJEA
La mejor alineación es una dieta sana
La Crónica de Ejea y Pueblos
Cárnicas Cinco Villas y la Escuela de Fútbol Base Ejea organizaron una sesión informativa el 2 de diciembre para concienciar a los jóvenes deportistas sobre la influencia de una buena alimentación en su rendimiento y bienestar general.
En esta sesión participaron a 70 jugadores de entre 6 y 9 años. La jornada sirvió para subrayar la importancia de una dieta equilibrada para la mejora del rendimiento físico, y también para ayudar a evitar lesiones y acelerar la recuperación.
Óscar Maqueda Ros, el nutricionista que impartió esta charla educativa, explicó la importancia de combinar carnes, pescados, huevos, legumbres y frutos secos en las comidas diarias. Además, explicó algunos consejos prácticos para mantener una alimentación saludable en el día a día.
Cárnicas Cinco Villas, empresa de referencia en el sector del porcino en Aragón, reafirma su compromiso con la promoción de hábitos alimenticios responsables y sostenibles. Estas actividades forman parte de su compromiso de responsabilidad social, orientado a concienciar sobre la importancia de una dieta equilibrada y sostenible en todas las etapas de la vida y para toda la comunidad.
