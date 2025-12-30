La Navidad también se ha instalado en los Pueblos de Ejea con ese brillo que transforma las calles y, sobre todo, con una energía que nace de la gente. Desde los más pequeños a los más mayores, se reúnen estos días para compartir y celebrar juntos unas fiestas que se viven en comunidad con música, tradición, sorpresas y con grandes dosis de solidaridad.

Bardenas y Santa Anastasia tuvieron sus particulares actos del encendido navideño. / SERVICIO ESPECIAL

En Bardenas, por ejemplo, los más pequeños brillaron sobre el escenario en el Festival de la Escuela de Jota Cinco Villas, celebrado el 20 de diciembre. Y si la jota puso ritmo a la tarde, la música también tuvo un papel protagonista en Rivas, donde se celebró el Tradicional Concierto de Navidad a cargo de la Banda de Música, un encuentro que terminó con los aplausos del público.

Los más pequeños derrocharon talento en el Festival de la Escuela de Jota Cinco Villas en Bardenas. / SERVICIO ESPECIAL

En paralelo, el espíritu de la Navidad se coló también por otras ventanas: las del taller y la exposición de Belenes del mundo que sorprendieron a más de uno en Rivas.

Los Pueblos tiran de tradición y solidaridad para vivir las fiestas / TONI TORRANO

Santa Anastasia tampoco se quedó atrás. Su ya conocido encendido de luces trajo consigo una sorpresa que descolocó a los más jóvenes: Mickey y Minnie se sumaron a la alegría navideña y dejaron sonrisas en los rostros de los más pequeños.

También Bardenas se calzó las zapatillas para salir a correr su particular San Silvestre la mañana de Nochebuena.

Además, la ludoteca de Navidad, organizada por el Ayuntamiento de Ejea con la gestión de Océano Atlántico, está recorriendo todos los Pueblos con la divertida yincana La gran aventura de la Navidad. Una propuesta de la que aún podrán disfrutar en Santa Anastasia (30 de diciembre), Farasdués (31 de diciembre), Rivas (2 de enero) y Pinsoro (5 de enero).

Cabalgata motera

Y si hay una tradición que se escucha antes de verse, esa es la Cabalgata Motera solidaria. El rugido de los tubos de escape volvió a resonar por los Pueblos de Ejea el 27 de diciembre en una cita que combina espectáculo y buena causa. Unos Papás Noel especialmente divertidos recorrieron la zona recogiendo donaciones para quienes más lo necesitan, en una iniciativa que refleja con claridad la calidad humana y el compromiso de sus vecinos.