HOJA DE RUTA
Sofejea da luz verde a su plan de acción para 2026
La Crónica de Ejea y Pueblos
La Agencia de Desarrollo de Ejea (Sofejea) ha aprobado su Plan de Acción para el año 2026. El Consejo de Administración ha dado luz verde a la hoja de ruta que marcará el trabajo de la agencia durante el próximo año. Una planificación que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo económico local a través de tres ejes clave: Ejea agrociudad, Ejea econurbana y Ejea emprendedora.
Todo ello con el objetivo de ofrecer más apoyo a las empresas y emprendedores, una mayor conexión con la ciudadanía, favorecer nuevas alianzas con entidades públicas y privadas y apostar por un avance decisivo del Centro de Innovación Agroalimentaria (CIA E5V).
En 2026, Sofejea seguirá trabajando por una Ejea más innovadora, competitiva y sostenible.
- Tres muertos y un herido tras un alud cerca del balneario de Panticosa
- Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero
- ¿Quién era Jorge García Dihinx? El pediatra del hospital San Jorge de Huesca que ha fallecido junto a su pareja tras un alud en Panticosa
- Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
- Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- La vida de Pilar Alegría en la campaña de las elecciones de Aragón: sin redes sociales, escritura a mano y llamadas ciudadanas
- Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo