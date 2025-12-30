Sofejea da luz verde a su plan de acción para 2026

La Agencia de Desarrollo de Ejea (Sofejea) ha aprobado su Plan de Acción para el año 2026. El Consejo de Administración ha dado luz verde a la hoja de ruta que marcará el trabajo de la agencia durante el próximo año. Una planificación que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo económico local a través de tres ejes clave: Ejea agrociudad, Ejea econurbana y Ejea emprendedora.

Todo ello con el objetivo de ofrecer más apoyo a las empresas y emprendedores, una mayor conexión con la ciudadanía, favorecer nuevas alianzas con entidades públicas y privadas y apostar por un avance decisivo del Centro de Innovación Agroalimentaria (CIA E5V).

En 2026, Sofejea seguirá trabajando por una Ejea más innovadora, competitiva y sostenible.