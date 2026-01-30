Adjudicadas las obras de dos calles del Casco Histórico de Ejea

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha adjudicado las obras de urbanización y reforma de las calles Cantera de la Gramática 1-33 (traseras) y Cantera San Gregorio 2-45 en el Casco Histórico.

El consistorio aprobó las obras de urbanización y reforma de la calle Cantera de la Gramática. / SERVICIO ESPECIAL

Ambas calles, situadas en la zona de La Corona, se encuentran pavimentadas con soleras de hormigón en masa, y disponen de servicios de alcantarillado, abastecimiento de aguas, electricidad, telefonía y alumbrado. La red de agua potable se ha renovado recientemente, con la colocación de nuevas arquetas de registro a la entrada a las parcelas.

En definitiva, el Ayuntamiento pretende la renovación de las infraestructuras que están en mal estado en estos tramos de calles, manteniendo aquellas que no planteen problemas y renovar la pavimentación de manera similar a las llevadas a cabo en el Casco Histórico durante los últimos años.

De las obras, se encargará una empresa local y tienen una superficie total de actuación de 2.615 metros cuadrados. Para la financiación de las obras, que ascienden a un total de 270.496 euros, el Ayuntamiento de Ejea cuenta con una subvención del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la Diputación de Zaragoza.

Nuevo alumbrado

Asimismo, la Junta de Gobierno del 26 de enero aprobó la adjudicación de las obras de renovación y mejora de alumbrado en varias zonas del Casco Antiguo de Ejea, dotando a toda la instalación de las adecuadas características en lo relativo a niveles de iluminación, eficiencia energética, seguridad vial, estética e integración del conjunto.

Las calles donde se actuará son: Gramática, San Juan, Carasoles, En Medio, La Puebla, Portaza, Cantarería, Camino de la Oliva, Cantera San Gregorio, Plaza Santa María, escaleras norte y su de Santa María, Plaza Salmerón y varios callejones.

Las obras consistirán en la sustitución de parte del alumbrado de VSAP con luminarias del tipo brazo más cazoleta y luminaria de vaso en la Plaza, con una media de 90 W de consumo por punto por luminarias de tecnología led del mismo tipo, es decir del tipo Farol de 44W en las calles y 90 W en la Plaza.

El total de puntos a sustituir es de 81 unidades, con esta renovación, basada en tecnología led, se mejora la eficiencia energética y reduce la contaminación lumínica, duplicando la iluminación actual y dotando de mejor uniformidad en ciertas calles.

La obra, que será realizada por una empresa local, está subvencionada con una aportación del Plan PLUS 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.