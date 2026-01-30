La banda de música homenajea a Héctor Acín en su cita navideña

La Banda Municipal de Ejea al completo, con sus 85 componentes, ofreció el tradicional Concierto de Navidad el 27 de diciembre, en esta ocasión homenajeando a Héctor Acín, joven trompista de la banda que a sus 21 años nos dejó días antes.

Nuevos músicos, junto a Comenge y Usán. / TONI TORRANO

El concierto fue muy emotivo por estas circunstancias, se llenó al completo el Casino España de Ejea y hubo una selección de temas muy variada como Caminante no hay camino de Joan Manuel Serrat, Lo niego todo de Joaquín Sabina, Los Miserables, Something Stupid, Caruso de Lucio Dalla, arreglos para banda de Michel Jackson, de U2 y de ABBA. En la segunda parte se interpretó el tema navideño Rudolph the red, Sweet Carolina, I will survive y The Blues Brothers.

La última obra no fue este año la Macha Radetzky, se tocó la marcha de procesión Siempre la Esperanza dedicada a Héctor Acín y a su familia presente en el concierto.

Los artistas invitados este año fueron los cantantes Pablo Martínez y Alizia Romero y los jóvenes bailarines Carolina Boned, Keila Giménez y Pedro Comenge, alumnos del Estudio de Danza María de Ávila de Zaragoza.

En el descanso se hizo entrega de los instrumentos a cuatro nuevos componentes de la Banda, a la clarinetista Clara Isabel Pérez y a los saxofonistas Ángeles Angoy, María Esther Arilla y Alberto Malón.

El concierto estuvo organizado por el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ejea y fue benéfico destinado a la Asociación Tea 5 Villas. Hubo mucha emoción y sensibilidad en el acto presentado y conducido por María Gomá y Mari Carmen Sanz, en uno de los conciertos posiblemente más recordado tanto para los integrantes de la Banda Municipal de Múscia de Ejea como para el público asistente.