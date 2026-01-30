HOGUERAS DE SAN ANTÓN Y SAN VICTORIÁN
El Bayo y Rivas prenden la llama de la tradición
La Crónica de Ejea y Pueblos
Como cada año El Bayo y Rivas mantienen sus tradiciones celebrando San Antón y San Victorián alrededor de las hogueras.
Pese a la lluvia, la Comisión de Festejos de El Bayo organizó varias actividades el pasado 17 de enero en honor a San Antón. En primer lugar, se proyectó el emotivo documental de Lucía Montañes sobre el pueblo. Más tarde continuó el día con el tradicional encendido de la hoguera, que reunió a los vecinos junto al fuego. Después tuvo lugar la chorizada donde se pudieron disfrutar de unos deliciosos chorizos a la brasa. Y por último, la fiesta continúo a la madrugada con una disco móvil.
Por otro lado, en Rivas, los vecinos se reunieron junto a las hogueras para celebrar San Victorián acompañando la fiesta con rica comida y bebida.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Aday Mara rompe un récord de más de una década con un partido casi perfecto en el tiro
- ¿Qué necesita el Casademont Zaragoza para clasificarse en la última jornada de la Euroliga?
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- Directo | Comienza el reparto del tradicional roscón de San Valero en la plaza del Pilar
- El central, otra vez para el final: El Real Zaragoza es don erre que erre