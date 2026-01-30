El Bayo y Rivas prenden la llama de la tradición

Como cada año El Bayo y Rivas mantienen sus tradiciones celebrando San Antón y San Victorián alrededor de las hogueras.

El Bayo se reunió en torno a la hoguera y disfrutaron de la chorizada y una disco móvil. / JUNTA VECINAL EL BAYO

Pese a la lluvia, la Comisión de Festejos de El Bayo organizó varias actividades el pasado 17 de enero en honor a San Antón. En primer lugar, se proyectó el emotivo documental de Lucía Montañes sobre el pueblo. Más tarde continuó el día con el tradicional encendido de la hoguera, que reunió a los vecinos junto al fuego. Después tuvo lugar la chorizada donde se pudieron disfrutar de unos deliciosos chorizos a la brasa. Y por último, la fiesta continúo a la madrugada con una disco móvil.

Por otro lado, en Rivas, los vecinos se reunieron junto a las hogueras para celebrar San Victorián acompañando la fiesta con rica comida y bebida.