Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alud CerlerEntrevista Natalia ChuecaCasademont ZaragozaAgresión sexual JedetReal ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

SERÁ EL 1 DE MARZO Y TENDRÁ DOS RECORRIDOS

La Boalares Trail de Ejea abre el plazo de inscripciones

La Boalares Trail de Ejea abre el plazo de inscripciones

La Boalares Trail de Ejea abre el plazo de inscripciones / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

Ejea calienta motores para acoger una nueva edición de la Boalares Trail. Desde el 7 de enero permanecen las inscripciones abiertas para esta prueba que se disputará el próximo 1 de marzo. En total habrá dos recorridos para todos los niveles entre los senderos de Boalares y la Estanca del Gancho.

El más corto tendrá una distancia total de 9 kilómetros, mientras que el largo será de 17,5 km. Un año más el entorno, la naturaleza, el esfuerzo y el respeto volverán a ser los grandes protagonistas de esta prueba deportiva. Para más información puede consultar la página web de la carrera en boalarestrail.blogspot.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents