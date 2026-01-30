SERÁ EL 1 DE MARZO Y TENDRÁ DOS RECORRIDOS
La Boalares Trail de Ejea abre el plazo de inscripciones
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros
Ejea calienta motores para acoger una nueva edición de la Boalares Trail. Desde el 7 de enero permanecen las inscripciones abiertas para esta prueba que se disputará el próximo 1 de marzo. En total habrá dos recorridos para todos los niveles entre los senderos de Boalares y la Estanca del Gancho.
El más corto tendrá una distancia total de 9 kilómetros, mientras que el largo será de 17,5 km. Un año más el entorno, la naturaleza, el esfuerzo y el respeto volverán a ser los grandes protagonistas de esta prueba deportiva. Para más información puede consultar la página web de la carrera en boalarestrail.blogspot.com.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Aday Mara rompe un récord de más de una década con un partido casi perfecto en el tiro
- ¿Qué necesita el Casademont Zaragoza para clasificarse en la última jornada de la Euroliga?
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- Directo | Comienza el reparto del tradicional roscón de San Valero en la plaza del Pilar
- El central, otra vez para el final: El Real Zaragoza es don erre que erre