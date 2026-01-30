La Boalares Trail de Ejea abre el plazo de inscripciones

Ejea calienta motores para acoger una nueva edición de la Boalares Trail. Desde el 7 de enero permanecen las inscripciones abiertas para esta prueba que se disputará el próximo 1 de marzo. En total habrá dos recorridos para todos los niveles entre los senderos de Boalares y la Estanca del Gancho.

El más corto tendrá una distancia total de 9 kilómetros, mientras que el largo será de 17,5 km. Un año más el entorno, la naturaleza, el esfuerzo y el respeto volverán a ser los grandes protagonistas de esta prueba deportiva. Para más información puede consultar la página web de la carrera en boalarestrail.blogspot.com.