MADRID FUSIÓN
El chef cincovillés David Fernández, a las puertas de la final
La Crónica de Ejea y Pueblos
El chef cincovillés David Fernández no consiguió pasar a la final del Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos 2026, que se ha celebrado en Madrid Fusión. Su tapa, La Gotika, a pesar de su originalidad y creatividad, no convenció al jurado del evento y no logró su pase a la final en la que se dieron cita seis cocineros nacionales. No obstante, llegar hasta este evento ya ha sido un logro, puesto que fueron 34 los cocineros de toda España los que se dieron cita en este prestigioso concurso enel que el jurado valora aspectos como el sabor, la textura, la originalidad, la usabilidad de la tapa en un establecimiento real y el uso de producto autóctono.
La candidatura de David Fernández ha contado con el apoyo de la Comarca de Cinco Villas, Sabor de Verdad, Zaragoza Turismo y Ayuntamiento de Ejea.
