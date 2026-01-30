La Comarca de las Cinco Villas y Ejea meten un gol a la violencia de género

Tras el éxito del año pasado, Ejea acogió el 3 de enero la segunda edición del Torneo de Fútbol Femenino contra la Violencia de Género organizado por la Comarca de las Cinco Villas. El objetivo de esta jornada fue poner en valor la labor de la mujer en el deporte y denunciar cualquier tipo de violencia machista en cualquier ámbito de la sociedad. En esta edición participaron cuatro equipos en la categoría de fútbol 8 sub-13 y otros cuatro en la categoría absoluta. Estos equipos fueron: la SD Ejea de los Caballeros, el Real Zaragoza Femenino, la SD Huesca Femenino y el Zaragoza CFF.

En categoría sub-13, el Zaragoza CFF se impuso al Real Zaragoza femenino. / SERVICIO ESPECIAL

Resultados

El Real Zaragoza Femenino se llevó el torneo en categoría absoluta frente al Zaragoza CFF. / SERVICIO ESPECIAL

El Real Zaragoza Femenino se llevó el torneo en categoría absoluta tras vencer al Zaragoza CFF en la final. La formación anfitriona, la Sociedad Deportiva Ejea Femenino, quedó tercera y las cuartas fueron las integrantes de la Sociedad Deportiva Huesca Femenino.

En la categoría de fútbol 8 sub-13, el equipo vencedor del torneo fue el Zaragoza CFF, que se impuso a un poderoso Real Zaragoza Femenino que le plantó cara en una apretada final que acabó finalmente con unmarcador muy ajustado, 4-3.

En tercera posición quedó la Sociedad Deportiva Huesca y, por último, cuarta fue la Sociedad Deportiva Ejea.

Entrega de trofeos

Después de un intenso día de competición y deportividad, el vicepresidente de la Comarca de las Cinco Villas, Ezequiel Marco, fue el encargado de entregar los trofeos del evento, junto a Laura Casas y Yolanda Roldán, teniente de alcalde y concejala de Igualdad y Educación, respectivamente, del Ayuntamiento de Ejea .

Además, también estuvo presente la cincovillesa Noelia Tudela, jugadora del Atlético de Madrid, y antes, jugadora del Zaragoza CFF y la Sociedad Deportiva Ejea.

Aunque no todas pudieron llevarse su premio, lo más importante no era ganar, sino participar y apoyar el deporte femenino, así como mostrar la más absoluta repulsa hacia la violencia de género y las desigualdades que, a diario, sufren muchas mujeres en su día a día.

Compromiso

En la Comarca de las Cinco Villas, 42 mujeres están incluidas, en estos momentos, en el registro Viogen y 40 de ellas tienen una orden de protección. Por eso, desde la entidad comarcal, se lucha contra esta lacra a través de múltiples campañas de sensibilización y actividades como esta.