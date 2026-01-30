ATENCIÓN SANITARIA
Cruz Roja imparte una nueva formación en Ejea
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros
Cruz Roja empieza el año con fuerza presentando una nueva formación con Certificado de profesionalidad sobre atención sanitaria a múltiples victimas y catástrofes. Este curso será totalmente gratuito y va dirigido a personas en situación de desempleo. En cuanto a las fechas, tendrá lugar del miércoles 25 de febrero al lunes 8 de junio, de lunes a viernes, en el Centro de Formación de Cruz Roja de Ejea. Para más información puede llamar al 976 224 880 o enviar un correo electrónico a:
formacion50@cruzroja.es.
