VISITA A LAS OBRAS DEL CENTRO DE DÍA Y APARTAMENTOS DE PROXIMIDAD
Ejea impulsa los servicios para personas mayores
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros continúa avanzando en la puesta en marcha de un edificio de apartamentos de proximidad y la construcción de un nuevo centro de día para personas mayores.
Con este proyecto se pretende impulsar un modelo de cuidados que sitúa a la persona en el centro de las decisiones sobre su vida y su futuro, un enfoque avanzado que se está desarrollando en España y Europa. El proyecto incluye la construcción de 25 apartamentos residenciales con servicios de proximidad y un centro de día con capacidad para 100 plazas en la residencia municipal Elvira Otal.
La empresa Papsa Infraestructuras SA está desarrollando la ampliación de la residencia, cuyas obras está previsto que se entreguen a finales de este año. Esta actuación permitirá avanzar hacia un modelo de atención más flexible, adaptado a las distintas situaciones personales y familiares.
Apartamentos y servicios
En total habrá 25 apartamentos residenciales, con 49 plazas y ofrecen cuatro tipologías (habitación individual, una habitación doble, dos habitaciones individuales y combinación de doble e individual).
El proyecto contempla una reforma de los espacios de la residencia actual, con actuaciones de modernización de aseos, reordenación de espacios destinados al personal, mejorando la accesibilidad y el funcionamiento conjunto del complejo.
Además, contarán con servicios opcionales como: médico-enfermería, fisioterapia y rehabilitación, terapia ocupacional, animación sociocultural, trabajo social, atención sociosanitaria, catering y comedor, farmacia, podología y peluquería, acompañamiento y lavandería.
En cuanto a los servicios comunes contarán con una recepción 24 horas, pulsadores de alarma, soporte médico/enfermería, tabla asistencial en cada apartamento, limpieza, uso de zonas comunes, sala de eventos, Internet/Wi-Fi, prensa y revistas, mantenimiento general.
El nuevo centro de día contará con 100 plazas
Ejea apuesta por la atención personalizada y especializada con la construcción de un nuevo centro de día para las personas mayores. El edificio contará con zonas de estancia amplias, espacios comunes bien definidos y patios ajardinados, que favorecen el bienestar, la socialización y la permanencia en entornos abiertos.
Se organizará en tres espacios o unidades según grado de dependencia permitiendo ofrecer una atención adaptada al perfil de cada persona: una unidad de cuidados especializados para personas con mayor grado de dependencia, una unidad para personas con un nivel de dependencia medio y una unidad para personas con un nivel de dependencia mínimo, orientada al mantenimiento de la autonomía y la prevención.
Gracias a esta organización se podrá prestar una atención personalizada y especializada, siguiendo un modelo de atención centrada en la persona.
+ INFO
Para más información sobre el proyecto se puede llamar al 976 677 933
