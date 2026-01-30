Ejea impulsa los servicios para personas mayores

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros continúa avanzando en la puesta en marcha de un edificio de apartamentos de proximidad y la construcción de un nuevo centro de día para personas mayores.

Se están construyendo 25 apartamentos con capacidad para 49 plazas. / SERVICIO ESPECIAL

Con este proyecto se pretende impulsar un modelo de cuidados que sitúa a la persona en el centro de las decisiones sobre su vida y su futuro, un enfoque avanzado que se está desarrollando en España y Europa. El proyecto incluye la construcción de 25 apartamentos residenciales con servicios de proximidad y un centro de día con capacidad para 100 plazas en la residencia municipal Elvira Otal.

La ampliación de la residencia está prevista que concluya a finales de este año. / SERVICIO ESPECIAL

La empresa Papsa Infraestructuras SA está desarrollando la ampliación de la residencia, cuyas obras está previsto que se entreguen a finales de este año. Esta actuación permitirá avanzar hacia un modelo de atención más flexible, adaptado a las distintas situaciones personales y familiares.

Apartamentos y servicios

En total habrá 25 apartamentos residenciales, con 49 plazas y ofrecen cuatro tipologías (habitación individual, una habitación doble, dos habitaciones individuales y combinación de doble e individual).

El proyecto contempla una reforma de los espacios de la residencia actual, con actuaciones de modernización de aseos, reordenación de espacios destinados al personal, mejorando la accesibilidad y el funcionamiento conjunto del complejo.

Además, contarán con servicios opcionales como: médico-enfermería, fisioterapia y rehabilitación, terapia ocupacional, animación sociocultural, trabajo social, atención sociosanitaria, catering y comedor, farmacia, podología y peluquería, acompañamiento y lavandería.

Noticias relacionadas

En cuanto a los servicios comunes contarán con una recepción 24 horas, pulsadores de alarma, soporte médico/enfermería, tabla asistencial en cada apartamento, limpieza, uso de zonas comunes, sala de eventos, Internet/Wi-Fi, prensa y revistas, mantenimiento general.

El nuevo centro de día contará con 100 plazas Ejea apuesta por la atención personalizada y especializada con la construcción de un nuevo centro de día para las personas mayores. El edificio contará con zonas de estancia amplias, espacios comunes bien definidos y patios ajardinados, que favorecen el bienestar, la socialización y la permanencia en entornos abiertos. Se organizará en tres espacios o unidades según grado de dependencia permitiendo ofrecer una atención adaptada al perfil de cada persona: una unidad de cuidados especializados para personas con mayor grado de dependencia, una unidad para personas con un nivel de dependencia medio y una unidad para personas con un nivel de dependencia mínimo, orientada al mantenimiento de la autonomía y la prevención. Gracias a esta organización se podrá prestar una atención personalizada y especializada, siguiendo un modelo de atención centrada en la persona.