Ejea pone en valor la Integración Social

Ejea destaca la importancia de la Integración Social para el desarrollo social y la cohesión territorial. El ayuntamiento y la Comarca Cinco Villas mantienen un convenio de colaboración con el IES Reyes Católicos mediante el cual participan como entidades colaboradoras en el proyecto de Formación Profesional Dual del Grado Superior de Integración Social.

Gracias a este acuerdo, el alumnado puede completar su formación en contacto directo con la realidad profesional de los Servicios Sociales, adquiriendo experiencia práctica y contribuyendo activamente a los programas de intervención social que se desarrollan desde este ámbito.

El papel del integrador social

La figura del integrador o integradora social se ha consolidado como un pilar esencial del sistema de servicios sociales, especialmente en el medio rural. Estos profesionales trabajan de forma directa con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad contribuyendo a prevenir el aislamiento, fomentar la autonomía personal y fortalecer la convivencia comunitaria.

Grado Superior de Integración Social

La existencia de este ciclo formativo en Ejea de los Caballeros supone una oportunidad educativa y profesional para la juventud del territorio ya que les permite acceder a una formación especializada sin necesidad de desplazarse a grandes ciudades.

Además, contribuye a fijar población, atraer alumnado de otros municipios y formar profesionales que conocen de primera mano la realidad de la comarca.

En cuanto a sus salidas, los alumnos podrán trabajar en administraciones públicas, entidades sociales, asociaciones, fundaciones, centros educativos y recursos de atención a la comunidad, así como acceder de forma directa a estudios universitarios del ámbito social.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Ejea se subraya que apostar por esta formación es apostar por unos servicios públicos más sólidos.