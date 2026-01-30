FORMACIÓN PROFESIONAL
Ejea pone en valor la Integración Social
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea destaca la importancia de la Integración Social para el desarrollo social y la cohesión territorial. El ayuntamiento y la Comarca Cinco Villas mantienen un convenio de colaboración con el IES Reyes Católicos mediante el cual participan como entidades colaboradoras en el proyecto de Formación Profesional Dual del Grado Superior de Integración Social.
Gracias a este acuerdo, el alumnado puede completar su formación en contacto directo con la realidad profesional de los Servicios Sociales, adquiriendo experiencia práctica y contribuyendo activamente a los programas de intervención social que se desarrollan desde este ámbito.
El papel del integrador social
La figura del integrador o integradora social se ha consolidado como un pilar esencial del sistema de servicios sociales, especialmente en el medio rural. Estos profesionales trabajan de forma directa con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad contribuyendo a prevenir el aislamiento, fomentar la autonomía personal y fortalecer la convivencia comunitaria.
Grado Superior de Integración Social
La existencia de este ciclo formativo en Ejea de los Caballeros supone una oportunidad educativa y profesional para la juventud del territorio ya que les permite acceder a una formación especializada sin necesidad de desplazarse a grandes ciudades.
Además, contribuye a fijar población, atraer alumnado de otros municipios y formar profesionales que conocen de primera mano la realidad de la comarca.
En cuanto a sus salidas, los alumnos podrán trabajar en administraciones públicas, entidades sociales, asociaciones, fundaciones, centros educativos y recursos de atención a la comunidad, así como acceder de forma directa a estudios universitarios del ámbito social.
Desde el Ayuntamiento de Ejea se subraya que apostar por esta formación es apostar por unos servicios públicos más sólidos.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Aday Mara rompe un récord de más de una década con un partido casi perfecto en el tiro
- ¿Qué necesita el Casademont Zaragoza para clasificarse en la última jornada de la Euroliga?
- Directo | Comienza el reparto del tradicional roscón de San Valero en la plaza del Pilar
- El central, otra vez para el final: El Real Zaragoza es don erre que erre
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?