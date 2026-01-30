GANADORES DEL CONCURSO
Ejea premia a los mejores escaparates
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros ya conoce a los establecimientos ganadores del concurso de escaparates. El pasado 30 de diciembre, la Asociación Ejea Comercio realizó la entrega de premios a los ganadores del concurso, una de las actividades programadas en su campaña de Navidad.
El objetivo era reconocer al esfuerzo de los comerciantes por mantener atractivos los escaparates de sus establecimientos, contribuyendo al ambiente navideño de la localidad e incentivando el consumo de proximidad. En esta ocasión, han participado 25 establecimientos de diferentes sectores y han elaborado escaparates de gran calidad poniendo más difícil la labor del jurado. Un jurado variado formado por distintas entidades que representan el tejido social y económico de la localidad.
Flores Carmen, Ortopedia Moncayo, Altaller, Centro Óptico Auditivo Lamarca y Teresa Sarría Interiorismo con Sentido fueron los establecimientos galardonados. Como reconocimiento obtuvieron premios en materia de promoción y publicidad gracias a la colaboración de Cadena Ser Cinco Villas, Ejea Comercio, Caja Rural de Aragón, LA CRÓNICA DE EJEA Y PUEBLOS y Hoy en Cinco Villas, respectivamente.
El acto contó con la presencia de miembros del jurado, representantes de los diferentes medios de comunicación y multitud de comerciantes que pudieron disfrutar de un encuentro agradable y distendido compartiendo experiencias.
Primer bebé del año en Ejea
Sheila Fernández Pérez es la ganadora de la cesta de Ejea Comercio por ser la primera bebé de este año 2026. Nació el pasado 2 de enero a las 8.15 horas y como recompensa , muy pronto, su familia recibirá esta cesta de bienvenida repleta de productos y detalles pensados especialmente para la ocasión. Esta iniciativa cargada de ilusión y cercanía pone en valor el compromiso de los establecimientos de la localidad con sus vecinos y es una forma más de apoyar al comercio local incentivando el consumo de proximidad.
Esta campaña promocional ha contado con la participación de 35 comercios asociados, que se han unido para celebrar este evento tan especial . Además, la iniciativa cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y Caja Rural de Aragón, reforzando así el compromiso conjunto con la vida social y comercial del municipio.
