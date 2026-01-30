Ejea premia a los mejores escaparates

Ejea de los Caballeros ya conoce a los establecimientos ganadores del concurso de escaparates. El pasado 30 de diciembre, la Asociación Ejea Comercio realizó la entrega de premios a los ganadores del concurso, una de las actividades programadas en su campaña de Navidad.

La concejala Laura Pradas, en la entrega de premios. / SERVICIO ESPECIAL

El objetivo era reconocer al esfuerzo de los comerciantes por mantener atractivos los escaparates de sus establecimientos, contribuyendo al ambiente navideño de la localidad e incentivando el consumo de proximidad. En esta ocasión, han participado 25 establecimientos de diferentes sectores y han elaborado escaparates de gran calidad poniendo más difícil la labor del jurado. Un jurado variado formado por distintas entidades que representan el tejido social y económico de la localidad.

Flores Carmen, Ortopedia Moncayo, Altaller, Centro Óptico Auditivo Lamarca y Teresa Sarría Interiorismo con Sentido fueron los establecimientos galardonados. Como reconocimiento obtuvieron premios en materia de promoción y publicidad gracias a la colaboración de Cadena Ser Cinco Villas, Ejea Comercio, Caja Rural de Aragón, LA CRÓNICA DE EJEA Y PUEBLOS y Hoy en Cinco Villas, respectivamente.

El acto contó con la presencia de miembros del jurado, representantes de los diferentes medios de comunicación y multitud de comerciantes que pudieron disfrutar de un encuentro agradable y distendido compartiendo experiencias.