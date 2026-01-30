RECORRIDO HISTÓRICO DEL VOTO
Ejea recuerda el itinerario de sus antepasados
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros indaga sobre el recorrido del Voto a finales del siglo XVIII. Debido a una epidemia de cólera sufrida entre 1771 y 1773, los habitantes de la localidad se vieron realmente impotentes ante las muertes de sus vecinos, ya que el sistema sanitario de la época todavía era muy deficiente. En el siglo XVIII, la sociedad era claramente religiosa y por eso, se decidió sacar a la Virgen de la Inmaculada Concepción por las calles de la villa, para rogarle la curación de la enfermedad. El pasado 14 de enero, gracias a la historiadora ejeana Asunción Gil, se recordaron algunos datos y anécdotas sobre uno de los eventos históricos más importantes de la localidad.
La visita se inició en la propia Capilla de la Purísima donde se exhiben los lienzos del pintor Luis Muñoz, fechados en 1808 y que narran pictóricamente los hechos más significativos del Voto: Escenas de los efectos de la epidemia, de las Procesiones de la Purísima y de la Institución del Voto.
Tras este primer encuentro en la Capilla, se recordó el itinerario que los antepasados ejeanos realizaron el 14 de enero de 1773: Salida de la iglesia del Salvador, calle Mediavilla, plaza España, Ramón y Cajal, calle Alias, calle Hornico , plaza España de nuevo, calle Juliana Larena, calle Carasoles, calle Trévedes y Cuatro Esquinas hasta finalizar en la iglesia del Salvador.
En el transcurso del recorrido se explicaron los aspectos de aquel lejano tránsito de la procesión y diversas referencias a la historia y al urbanismo de la Ejea de finales del siglo XVIII.
En definitiva, fue un paseo por la historia de Ejea que contribuye a alimentar la identidad de todos los ejeanos y a conocer la vida de sus antepasados.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Aday Mara rompe un récord de más de una década con un partido casi perfecto en el tiro
- ¿Qué necesita el Casademont Zaragoza para clasificarse en la última jornada de la Euroliga?
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- Directo | Comienza el reparto del tradicional roscón de San Valero en la plaza del Pilar
- El central, otra vez para el final: El Real Zaragoza es don erre que erre