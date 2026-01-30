Ejea recuerda el itinerario de sus antepasados

Ejea de los Caballeros indaga sobre el recorrido del Voto a finales del siglo XVIII. Debido a una epidemia de cólera sufrida entre 1771 y 1773, los habitantes de la localidad se vieron realmente impotentes ante las muertes de sus vecinos, ya que el sistema sanitario de la época todavía era muy deficiente. En el siglo XVIII, la sociedad era claramente religiosa y por eso, se decidió sacar a la Virgen de la Inmaculada Concepción por las calles de la villa, para rogarle la curación de la enfermedad. El pasado 14 de enero, gracias a la historiadora ejeana Asunción Gil, se recordaron algunos datos y anécdotas sobre uno de los eventos históricos más importantes de la localidad.

Los vecinos participaron en la procesión. / SERVICIO ESPECIAL

La visita se inició en la propia Capilla de la Purísima donde se exhiben los lienzos del pintor Luis Muñoz, fechados en 1808 y que narran pictóricamente los hechos más significativos del Voto: Escenas de los efectos de la epidemia, de las Procesiones de la Purísima y de la Institución del Voto.

La historiadora Asunción Gil recordó algunos datos y anécdotas sobre uno de los acontecimientos más importantes de Ejea. / SERVICIO ESPECIAL

Tras este primer encuentro en la Capilla, se recordó el itinerario que los antepasados ejeanos realizaron el 14 de enero de 1773: Salida de la iglesia del Salvador, calle Mediavilla, plaza España, Ramón y Cajal, calle Alias, calle Hornico , plaza España de nuevo, calle Juliana Larena, calle Carasoles, calle Trévedes y Cuatro Esquinas hasta finalizar en la iglesia del Salvador.

En el transcurso del recorrido se explicaron los aspectos de aquel lejano tránsito de la procesión y diversas referencias a la historia y al urbanismo de la Ejea de finales del siglo XVIII.

En definitiva, fue un paseo por la historia de Ejea que contribuye a alimentar la identidad de todos los ejeanos y a conocer la vida de sus antepasados.