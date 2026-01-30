SITUADAS EN VALAREÑA Y PINSORO
Finalizan las reformas de tres viviendas
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha llevado a cabo las obras de renovación de tres viviendas de propiedad municipal situadas en la calle San Isidro 1 de Valareña y calle Pez 3 y 5 de Pinsoro.
Las actuaciones llevadas a cabo han consistido en una rehabilitación integral para la vivienda de Valareña y rehabilitaciones parciales para las viviendas de Pinsoro, respetando en todos los casos la volumetría existente y mejorando las condiciones térmicas, acústicas y de salubridad.
En este sentido, se han instalado aislamientos térmicos en fachadas y llevado a cabo la sustitución completa de carpinterías por elementos de PVC con doble acristalamiento, mejorando así el comportamiento energético de las viviendas.
Además, se han dado soluciones contra las humedades con tratamientos impermeabilizantes y se han renovado las instalaciones y los acabados interiores de las viviendas. La inversión total de las obras asciende a 130.000 euros.
Estas viviendas pasarán a formar parte de la bolsa de viviendas del Ayuntamiento de Ejea que se gestiona a través del programa municipal Alquila Ejea para facilitar el acceso a vivienda asequible a familias y jóvenes de nuestro municipio. Programa creado con el objetivo de captar vivienda vacía para ponerla en uso. «Cedes tu vivienda vacía al ayuntamiento y Alquila Ejea gestiona su arrendamiento», apuntan desde el consistorio.
