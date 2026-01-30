Folclore y tradición por una buena causa

Un año más, la Asociación Aires de Aragón volvió a subirse al escenario por una causa solidaria. El sábado 3 de enero, se celebró el ya tradicional Festival de Folclore Solidario en el Teatro de la Villa de Ejea. Una cita que se lleva celebrando desde hace 16 años y cuya recaudación va siempre destinada a una asociación o entidad de Ejea de los Caballeros y la Comarca de las Cinco Villas.

La recaudación fue destinada a Adisciv. / TONI TORRANO

En esta ocasión ,a las tablas del teatro se subieron hasta 52 joteros y joteras, entre cantadores, bailadores y bailadoras de Aires de Aragón y de la Escuela Municipal de Folclore.

Durante la actuación, realizaron un viaje por los distintos lugares de Aragón. / TONI TORRANO

Los más pequeños eran niños de entre 10 y 11 años, integrantes de la escuela, y la mayoría de los participantes eran jóvenes. Sara Jiménez, directora de Aires de Aragón, destaca que «la mayoría de los bailadores son gente joven, chicos y chicas, que aprendieron también en nuestra escuela y que son un punto de alegría y orgullo».

A beneficio de Adisciv

Este año, el festival se ha realizado a beneficio de la Asociación de Disminuidos Psíquicos de las Cinco Villas (Adisciv), entidad con la que mantienen una buena relación y que, además, fue también la asociación elegida en la primera edición de este festival.

En total se recaudaron cerca de 1.200 euros, una muestra de la gran implicación de la gente con este tipo de iniciativas. La entrada tenía un precio de 5 euros y, aunque el teatro se llenó hasta arriba, mucha gente que no pudo acudir donó dinero o incluso hubo personas que donaron más dinero a parte de la entrada. «La gente es generosa y se le ve las ganas que tienen de colaborar y de mantener un poco las asociaciones que lo necesitan», señala Sara Jiménez.

Por su parte, desde Adisciv muestran su agradecimiento a Aires de Aragón por elegirles como beneficiarios de su festival y, tal y como señala su director Jesús Gaspar, todo el dinero recaudado les vendrá muy bien para continuar con el mantenimiento de las instalaciones y proyectos que realizan para ayudar a las personas con discapacidad de la Comarca de las Cinco Villas.

Un viaje por Aragón

En cuanto al repertorio, Jiménez explica que se hizo un viaje por nuestra comunidad recordando la cultura y tradición de los distintos pueblos de las tres comarcas aragonesas a través del baile y varias imágenes. «Trabajamos siempre muchísimo la puesta en escena e intentamos mantener la raíz del folclore, que es importante, pero también añadiendo un punto de actualidad para que el folclore no pertenezca solo a un determinado núcleo de personas sino que se abra y que la gente lo disfrute», añade la directora de la asociación.

Además, durante esta jornada Aires de Aragón anunció que han grabado un nuevo disco que se presentará y promocionará en los próximos meses.