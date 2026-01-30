El fútbol, protagonista de las navidades en Ejea

El balón no ha parado de rodar durante las vacaciones de Navidad en Ejea de los Caballeros. El Exea Fútbol Sala, junto a Educar, ha organizado el primer Campus de Tecnificación de Fútbol y Fútbol Sala dirigido a niños de entre 6 y 15 años en el que han participado 45 niños y niñas. La actividad se realizó durante ocho días, del 22 al 26 de diciembre descansando el 25 y del 29 al 2 de enero con descanso el día 1.

En cuanto a la dinámica, se hicieron grupos reducidos de 8 a 10 jugadores en los que se trabajaron técnicass tanto de fútbol como fútbol sala, lo que lo convierte en un campus muy completo adaptado a cualquier tipo de juego.

Las actividades y ejercicios simularon situaciones de juego mediante el pase y la conducción de balón. Además, también contaron con la presencia de grandes deportistas locales como Alberto Soro, Teresa Rey y Nuria Rodríguez, que respondieron a todas las dudas de los más pequeños.

Tras esta edición, Luis Pueyo, miembro del Exea Fútbol Sala, señala que desde el club están «muy contentos, por un lado, por el volumen de participación que hemos tenido, porque para ser de nueva creación, ha salido un grupo considerable».

Torneo de Reyes y partido amistoso

Por otro lado, el sábado 3 de enero se celebró el Torneo de Reyes de Fútbol Sala, organizado por el club. Este año solo hubo dos equipos participantes, El Caramelo y el Tiki Taka, por lo que se decidió a un único encuentro. «Fue un partido muy reñido de unos chicos muy competitivos», destaca Luis Pueyo.

Por último, tras el encuentro, se celebró un partido amistoso entre el Exea Fútbol Sala y los veteranos. Sin duda una mañana cargada de emociones y respeto.