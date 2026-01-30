AQUAGRARIA HACE BALANCE DE 2025
Un intenso año de cultura, educación y participación en Ejea
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros finalizó el año 2025 con un balance muy positivo, consolidando su crecimiento y su papel como referente cultural, educativo y social en la Comarca de las Cinco Villas y en el conjunto de España. Tras más de una década desde su apertura en 2012, Aquagraria mantiene una tendencia ascendente tanto en visitantes como en actividades y proyectos desarrollados.
Desde su apertura, el museo ha crecido de manera sostenida, consolidando año tras año su oferta y su atractivo. Este recorrido confirma que el museo no es solo un espacio expositivo, sino un motor cultural y educativo que contribuye al desarrollo del territorio y al fortalecimiento de la comunidad local.
La presencia de escolares, asociaciones y colectivos de toda España subraya el papel de Aquagraria como herramienta de formación, difusión y punto de encuentro para el aprendizaje activo. Esto refuerza la estrategia de la Fundación Aquagraria de poner en valor el patrimonio agrario, la innovación y el conocimiento como elementos dinamizadores del medio rural.
Programación y actividades
Durante 2025, el Museo Aquagraria ha mantenido una programación variada y de calidad, incluyendo talleres, espectáculos educativos, exposiciones temáticas y actividades de sensibilización. Destacan especialmente las actividades dirigidas a la infancia y juventud, así como acciones de participación comunitaria que fomentan la colaboración intergeneracional y el aprendizaje práctico.
La diversidad de eventos ha permitido al Museo Aquagraria consolidar su reputación como un espacio dinámico y vivo, capaz de activar sinergias con entidades educativas, culturales y sociales.
Mirando hacia 2026
Con el objetivo de continuar esta trayectoria de crecimiento, el Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros plantea para este año 2026 una programación que seguirá reforzando su doble misión: ser un espacio de aprendizaje cultural y un lugar de entretenimiento y acercamiento a la cultura para todos los públicos.
Desde la institución se destaca que se mantendrá la presencia del museo en ferias y eventos sectoriales, se ampliará la oferta de talleres y actividades educativas, y se impulsarán proyectos que refuercen su impacto en el desarrollo rural, con especial atención a la Comarca de las Cinco Villas, el comercio local y el sector turístico y hostelero.
Desde la Fundación Aquagraria agradecen a los visitantes, centros educativos, entidades colaboradoras, patrocinadores y instituciones su confianza y apoyo continuo, que hacen posible que Aquagraria siga siendo un lugar donde todos los sueños culturales puedan hacerse realidad.
Cifras de 2025
• Hubo 10.755 visitantes, afianzando su posición como destino cultural de primer orden en el medio rural.
• El museo organizó más de 81 actividades dirigidas a públicos diversos, desde familiares hasta jornadas especializadas.
• Más de 25 centros escolares visitaron el museo, superando los 1.500 alumnos que han participado en visitas didácticas y talleres educativos.
• Aquagraria ha reforzado su compromiso con la accesibilidad, asegurando entornos inclusivos y adaptados para todos los públicos.
