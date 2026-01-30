Una noche mágica en Ejea y sus Pueblos

Los Reyes Magos llenaron las calles de Ejea de magia e ilusión un año más sorprendiendo a los más pequeños. Este año la Cabalgata estuvo acompañada por el espectáculo Solsticio de Invierno, dinamizado por la empresa Hacedor de Proyectos bajo la coordinación de Toño Monzón y la dirección artística de Marian Pueo. El resultado fue un atractivo espectáculo inspirado en ese momento del calendario que marca el inicio astronómico del invierno en el hemisferio norte, en el que vivimos la noche más larga del año y empieza el retorno gradual de los días más largos. Los inuit, indígenas que habitan las regiones árticas, los cosacos, los elfos del invierno, la marioneta gigante Mobilette, la Reina de las Nieves, las estatuas blancas y los seres del hielo desfilaron por la villa en un bonito pasacalles siguiendo el camino de sus majestades.

Los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Ejea. / SERVICIO ESPECIAL / TONI TORRANO / JAVIER PÉREZ/ FAUSTINO SAURAS

Además, mientras los niños y niñas esperaban ansiosos la llegada de los Reyes, todos pudieron disfrutar de un delicioso chocolate en la plaza Diputación para entrar en calor y cargarse de energía.

‘Solsticio de invierno’ fue el lema del desfile de este año. / SERVICIO ESPECIAL / TONI TORRANO / JAVIER PÉREZ/ FAUSTINO SAURAS

Recorrido del desfile

Festival de Navidad en El Bayo. / SERVICIO ESPECIAL / TONI TORRANO / JAVIER PÉREZ/ FAUSTINO SAURAS

El desfile comenzó en las inmediaciones de la Iglesia del Salvador y se dirigió al ayuntamiento donde sus majestades fueron recibidos por la alcaldesa, Teresa Ladrero, y por el concejal de Festejos, Raúl García. Allí, desde el balcón de la casa consistorial, la alcaldesa les dio la bienvenida y el Rey Melchor dirigió unas palabras a todos los asistentes. Seguidamente, los tres Reyes bajaron a adorar al Niño al Portal Viviente que organiza la Agrupación de Cofradías y, finalmente, recibieron a todos los niños y niñas del municipio.

Melchor con los niños de Farasdués. / SERVICIO ESPECIAL / TONI TORRANO / JAVIER PÉREZ/ FAUSTINO SAURAS

Por otro lado, los pajes reales entregaron a los niños y niñas bolsitas de caramelos, una nueva forma de regalar los dulces a los más pequeños desde que quedara prohibido arrojar caramelos desde las carrozas por el peligro que suponía para la seguridad de las personas.

Los Reyes Magos junto a los niños y niñas de Las Eras. / SERVICIO ESPECIAL / TONI TORRANO / JAVIER PÉREZ/ FAUSTINO SAURAS

La ilusión recorre también los pueblos

Visita de los Reyes a Rivas. / SERVICIO ESPECIAL / TONI TORRANO / JAVIER PÉREZ/ FAUSTINO SAURAS

La magia de los Reyes llegó también a los pueblos de la zona y distintos barrios de la localidad. El Bayo, El Sabinar, Pinsoro, Santa Anastasia, Valareña y el barrio de Las Eras en Ejea recibieron la visita de sus majestades en una noche muy especial para los más pequeños. Además, en algunos sitios como Santa Anastasia o Las Eras, recrearon el nacimiento de Jesús con un Belén Viviente en el que participaron los vecinos.

Cabalgata de Reyes en Ejea de los Caballeros. / SERVICIO ESPECIAL / TONI TORRANO / JAVIER PÉREZ/ FAUSTINO SAURAS

Por último, El Bayo celebró un festival de Navidad en el que los niños fueron los protagonistas encima del escenario cantando y bailando ante el público.

Llegada de los Reyes a El Bayo. / SERVICIO ESPECIAL / TONI TORRANO / JAVIER PÉREZ/ FAUSTINO SAURAS

Sin duda, la del 5 de enero fue una tarde inolvidable con muchas sorpresas, emociones y llena de tradición para celebrar la llegada de sus majestades los Reyes Magos y dar por cerradas unas divertidas e intensas navidades en Ejea y sus Pueblos.