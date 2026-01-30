Unir culturas a través de la palabra

Ejea apuesta por la cohesión e integración social. Desde el ayuntamiento se ha organizado el programa Entre Lenguas, una iniciativa para fortalecer la convivencia en el municipio.Esta programación forma parte de las acciones previstas en el II Plan para la Ciudadanía y Convivencia Intercultural 2025-2029. Su objetivo principal es dotar a las personas herramientas lingüísticas y culturales necesarias para su plena participación en la vida comunitaria, laboral y social.

En la primera fase, Entre Lenguas se dirige específicamente a la población femenina de origen árabe, atendiendo a sus necesidades particulares de comunicación. El programa no solo ofrece cursos de español adaptados, sino que emplea una metodología práctica orientada a la vida cotidiana. Las sesiones integran módulos sobre costumbres, historia local, funcionamiento de servicios públicos y normativas básicas para facilitar la comprensión del entorno.

Las personas interesadas en participar o que deseen ampliar información sobre el proyecto pueden dirigirse directamente a las oficinas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros o a través del teléfono 976 66 15 51 y del correo electrónico bsocial@aytoejea.es.

Con esta actividad el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros busca eliminar barreras idiomáticas promoviendo una sociedad más inclusiva y participativa entre sus vecinos.