PROGRAMA ‘ENTRE LENGUAS’ EN EJEA DE LOS CABALLEROS
Unir culturas a través de la palabra
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea apuesta por la cohesión e integración social. Desde el ayuntamiento se ha organizado el programa Entre Lenguas, una iniciativa para fortalecer la convivencia en el municipio.Esta programación forma parte de las acciones previstas en el II Plan para la Ciudadanía y Convivencia Intercultural 2025-2029. Su objetivo principal es dotar a las personas herramientas lingüísticas y culturales necesarias para su plena participación en la vida comunitaria, laboral y social.
En la primera fase, Entre Lenguas se dirige específicamente a la población femenina de origen árabe, atendiendo a sus necesidades particulares de comunicación. El programa no solo ofrece cursos de español adaptados, sino que emplea una metodología práctica orientada a la vida cotidiana. Las sesiones integran módulos sobre costumbres, historia local, funcionamiento de servicios públicos y normativas básicas para facilitar la comprensión del entorno.
Más información
Las personas interesadas en participar o que deseen ampliar información sobre el proyecto pueden dirigirse directamente a las oficinas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros o a través del teléfono 976 66 15 51 y del correo electrónico bsocial@aytoejea.es.
Con esta actividad el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros busca eliminar barreras idiomáticas promoviendo una sociedad más inclusiva y participativa entre sus vecinos.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Aday Mara rompe un récord de más de una década con un partido casi perfecto en el tiro
- ¿Qué necesita el Casademont Zaragoza para clasificarse en la última jornada de la Euroliga?
- Directo | Comienza el reparto del tradicional roscón de San Valero en la plaza del Pilar
- El central, otra vez para el final: El Real Zaragoza es don erre que erre
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?