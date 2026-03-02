Adjudicadas las obras en las laderas de La Llana de Ejea

El Ayuntamiento de Ejea aprobó en la Junta de Gobierno celebrada a finales de enero las obras de renovación de pavimentos y consolidación de laderas en el barrio de La Llana. Estas actuaciones ascienden a un total de 135.000 euros y serán financiadas a través del Plan Plus 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La inversión asciende a un total de 135.000 euros. | SERVICIO ESPECIAL

Entre los trabajos que se llevarán a cabo, se contempla la renovación de pavimentos en tramos de aceras, calles y aparcamientos; y el desbroce, limpieza y recogida de aguas de las laderas de la Plaza Martín Berni y calle del Oeste.

También se llevará a cabo la mejora del Parque del Mirador mediante la plantación de 20 nuevos árboles, la sustitución de 7 bancos, se instalarán tres nuevas papeleras, un vallado de madera y una barandilla en las escaleras que comunican la calle Oeste con la calle Aguador.

Y por último, se acometerá el ensanchamiento de los caminos peatonales existentes e instalación de riego en la Plaza de Boalares.

En todos los casos, el pavimento se encuentra bastante deteriorado lo que dificulta el tráfico, tanto peatonal como rodado. Con estas actuaciones se busca evitar las filtraciones en las casas situadas en el pie de talud de las laderas de la plaza Martín Berni por lo que se realizará una cuneta triangular revestida de hormigón de 30 cm de profundidad. También se mejorará la accesibilidad al Parque del Mirador a través de sus caminos peatonales.