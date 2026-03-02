Aquagraria y las empresas ejeanas, presentes en FIMA

Ejea de los Caballeros es un referente destacado en el sector agroalimentario aragonés y, como tal, estuvo ampliamente representada en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) 2026.

Hasta la Feria de Zaragoza se desplazaron varias firmas con sede y presencia en Ejea como son Agromet Ejea, Aguas Tenías, Anagan SXXI Correduría de Seguros, Maquinaria Agrícola El León o Grupo Tenías, además de compañías de asentadas en otras localidades de las Cinco Villas como Agritek Ibérica o Agrolaser Nivel. Todas ellas tuvieron presencia en un certamen de carácter internacional que este año ha recibido más de 187.000 visitantes. Hasta FIMA también se desplazó una representación de la Asociación Empresarial Cinco Villas encabezada por su presidente, David Ortega Polite.

Por su parte, Fundación Aquagraria trasladó al recinto ferial dos tractores antiguos, un arado y maquinaria agrícola histórica, todos ellos restaurados y conservados como testimonio del progreso técnico que marcó el desarrollo del campo durante los siglos XIX y XX.