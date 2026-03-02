FERIA DE MAQUINARIA AGRARIA
Aquagraria y las empresas ejeanas, presentes en FIMA
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros es un referente destacado en el sector agroalimentario aragonés y, como tal, estuvo ampliamente representada en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) 2026.
Hasta la Feria de Zaragoza se desplazaron varias firmas con sede y presencia en Ejea como son Agromet Ejea, Aguas Tenías, Anagan SXXI Correduría de Seguros, Maquinaria Agrícola El León o Grupo Tenías, además de compañías de asentadas en otras localidades de las Cinco Villas como Agritek Ibérica o Agrolaser Nivel. Todas ellas tuvieron presencia en un certamen de carácter internacional que este año ha recibido más de 187.000 visitantes. Hasta FIMA también se desplazó una representación de la Asociación Empresarial Cinco Villas encabezada por su presidente, David Ortega Polite.
Por su parte, Fundación Aquagraria trasladó al recinto ferial dos tractores antiguos, un arado y maquinaria agrícola histórica, todos ellos restaurados y conservados como testimonio del progreso técnico que marcó el desarrollo del campo durante los siglos XIX y XX.
- La historia de la KWM, el primer 'after' de Zaragoza: 'Fue el local de moda en los 80; por allí pasaron Sabina, Alaska y muchos más
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- Rubén Sellés, Txema Indias, Lalo Arantegui y el Real Zaragoza que va a saltar por los aires
- Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: 'Por las noches estamos solo una para 43 ancianos
- El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
- Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
- El Gobierno permitirá la jubilación anticipada a los 56 años para las personas que sufran estas patologías comunes
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya