‘MI PRIMER GEOLODÍA’
Aquagraria impulsa las vocaciones científicas
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Museo Aquagraria reivindicó el papel de la mujer y la niña en la ciencia con la actividad Mi Primer Geolodía 2026, una jornada de divulgación científica dirigida al alumnado de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos de la localidad y su entorno.
La actividad, que tuvo lugar el 19 de febrero, se enmarcaba dentro de la conmemoración del 11 de febrero, una fecha impulsada por Naciones Unidas para visibilizar la vocación científica en las mujeres.
Mi Primer Geolodía es una iniciativa por la Sociedad Geológica de España (SGE) y desarrollada en Ejea por investigadores de la Unidad Territorial de Zaragoza del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), en el marco del programa Ciudad Ciencia del CSIC, con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Educación y la FECYT.
En esta edición, se impartieron cinco talleres didácticos gratuitos, diseñados específicamente para acercar la geología al alumnado de Infantil y Primaria de forma rigurosa, lúdica y experiencial.
Una jornada cargada de actividades
Durante la mañana, los escolares participaron en talleres adaptados a su etapa educativa. En Educación Infantil, actividades como Roqui, la piedra o La búsqueda del tesoro permitieron descubrir las rocas, los fósiles y los paisajes naturales a través del juego, el relato y la exploración.
El alumnado de Educación Primaria realizó un recorrido por tres talleres consecutivos centrados en la estructura interna de la Tierra y los volcanes, fósiles, minerales y rocas, y los acuíferos y el ciclo del agua, combinando experimentación, observación directa y reflexión ambiental.
Con iniciativas como esta el Museo Aquagraria se consolida como un espacio educativo de referencia y una auténtica aula viva, donde ciencia, igualdad y aprendizaje experiencial se dan la mano para despertar la curiosidad y el pensamiento crítico de las futuras generaciones.
