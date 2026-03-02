El autor del 12-1 contra Malta comparte su experiencia en el Museo Aquagraria

El Museo Aquagraria se llenó de recuerdos, emoción y fútbol con la charla ¿Dónde estabas tú cuando yo metí el gol? protagonizada por el mítico futbolista Juan Señor, y organizada por la Peña Zaragocista Cinco Villas con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea.

Cerca de 60 personas revivieron el pasado 30 de enero uno de los momentos más emblemáticos del fútbol español: el histórico partido que enfrentó a España contra Malta y que acabó con una abultada goleada para los locales consiguiendo de esta manera la clasificación a la Eurocopa de 1984.

Durante más de dos horas, Juan Señor compartió las mejores jugadas, anécdotas y vivencias personales, mientras los asistentes recordaban dónde estaban aquella noche inolvidable, los goles, la emoción y la épica de un partido que forma parte de la memoria colectiva.

Gracias a la cercanía de Señor y a la pasión que supo transmitir al auditorio, la cita fue mucho más que una charla, fue una auténtica clase magistral de fútbol, de compañerismo y de historia deportiva, que convirtió el Museo Aquagraria en un espacio de encuentro intergeneracional donde las emociones volvieron a rodar sobre el césped en forma de recuerdos.