ESCUELA DE FAMILIAS

‘Con mi bebé en brazos’ retoma sus sesiones

Cartel de las próximas sesiones.

Cartel de las próximas sesiones. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El espacio Con mi bebé en brazos retomó el 24 de febrero su programación dentro del Programa Municipal de Escuela de Familias, con el objetivo de acompañar y cuidar a las familias en general y a las mujeres en particular, durante las etapas de embarazo, parto, posparto y primeros años de crianza.

Ese día, la fisioterapeuta Irene Yera inaugurará el ciclo de charlas con la sesión: El papel de la persona que elegimos para acompañarnos durante el parto.

Este espacio ofrece un lugar de encuentro e intercambio, pensado para compartir aprendizajes, inquietudes, dudas y emociones en torno a la experiencia de ser madre, ser padre y criar. Porque, como resumió la pediatra y psicoanalista británica Donald Winnicott, «cada vez que nace un o una bebé, también nace una nueva familia».

Próximas sesiones

El programa continuará el 3 de marzo, a la misma hora, con Irene Yera que ofrecerá una nueva propuesta: Desarrollo motor y juguetes para bebés.

Los martes 17 y 24 de marzo (17.00 h), será el turno de Sara Fermoso, enfermera especialista en sueño pediátrico, quien abordará de forma teórica y práctica el tema: El sueño de los bebés y cómo mejorarlo de forma respetuosa.

Por su parte, la matrona María Zapater acompañará a las familias durante los días 14 y 21 de abril, en dos encuentros bajo el título: Cuando el parto no va como esperamos.

Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a las familias interesadas. Por motivos de organización, pedimos confirmar asistencia previamente.

Participación

Todas las actividades de este ciclo y de la Escuela Municipal de Familias son gratuitas y están abiertas a las familias interesadas. Sin embargo, y por motivos de organización, se pide confirmar asistencia previamente.

