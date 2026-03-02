ESCUELA DE FAMILIAS
‘Con mi bebé en brazos’ retoma sus sesiones
La Crónica de Ejea y Pueblos
El espacio Con mi bebé en brazos retomó el 24 de febrero su programación dentro del Programa Municipal de Escuela de Familias, con el objetivo de acompañar y cuidar a las familias en general y a las mujeres en particular, durante las etapas de embarazo, parto, posparto y primeros años de crianza.
Ese día, la fisioterapeuta Irene Yera inaugurará el ciclo de charlas con la sesión: El papel de la persona que elegimos para acompañarnos durante el parto.
Este espacio ofrece un lugar de encuentro e intercambio, pensado para compartir aprendizajes, inquietudes, dudas y emociones en torno a la experiencia de ser madre, ser padre y criar. Porque, como resumió la pediatra y psicoanalista británica Donald Winnicott, «cada vez que nace un o una bebé, también nace una nueva familia».
Próximas sesiones
El programa continuará el 3 de marzo, a la misma hora, con Irene Yera que ofrecerá una nueva propuesta: Desarrollo motor y juguetes para bebés.
Los martes 17 y 24 de marzo (17.00 h), será el turno de Sara Fermoso, enfermera especialista en sueño pediátrico, quien abordará de forma teórica y práctica el tema: El sueño de los bebés y cómo mejorarlo de forma respetuosa.
Por su parte, la matrona María Zapater acompañará a las familias durante los días 14 y 21 de abril, en dos encuentros bajo el título: Cuando el parto no va como esperamos.
Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a las familias interesadas. Por motivos de organización, pedimos confirmar asistencia previamente.
Participación
