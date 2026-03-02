RECONOCIMIENTO AL COLEGIO
El Cervantes de Ejea, segundo en los Premios Escuela y Deporte
La Crónica de Ejea y Pueblos
El CEIP Cervantes de Ejea se alzó el pasado 11 de febrero con el segundo puesto en los Premio Escuela y Deporte en una gala organizada por el Gobierno de Aragón en colaboración con Ibercaja.
Estos premios tienen como objetivo principal la selección y apoyo económico a las mejores prácticas o experiencias que potencien en este ámbito la participación del alumnado, con especial incidencia en la promoción de la actividad fisico deportiva en el género femenino, ya sea dentro o fuera del ámbito escolar.
El galardón que ha recibido el CEIP Cervantes es el resultado del esfuerzo compartido entre alumnos, profesores y familias por integrar el movimiento como un pilar fundamental del aprendizaje.
Desde el centro educativo de Ejea de los Caballeros destacan que combinar los hallazgos de la neurociencia con la cultura del esfuerzo y el desarrollo motor constituye un cimiento solido para afrontar los retos del futuro.
- La historia de la KWM, el primer 'after' de Zaragoza: 'Fue el local de moda en los 80; por allí pasaron Sabina, Alaska y muchos más
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- Rubén Sellés, Txema Indias, Lalo Arantegui y el Real Zaragoza que va a saltar por los aires
- Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: 'Por las noches estamos solo una para 43 ancianos
- El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
- Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
- El Gobierno permitirá la jubilación anticipada a los 56 años para las personas que sufran estas patologías comunes
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya