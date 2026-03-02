El Cervantes de Ejea, segundo en los Premios Escuela y Deporte

El CEIP Cervantes de Ejea se alzó el pasado 11 de febrero con el segundo puesto en los Premio Escuela y Deporte en una gala organizada por el Gobierno de Aragón en colaboración con Ibercaja.

Estos premios tienen como objetivo principal la selección y apoyo económico a las mejores prácticas o experiencias que potencien en este ámbito la participación del alumnado, con especial incidencia en la promoción de la actividad fisico deportiva en el género femenino, ya sea dentro o fuera del ámbito escolar.

El galardón que ha recibido el CEIP Cervantes es el resultado del esfuerzo compartido entre alumnos, profesores y familias por integrar el movimiento como un pilar fundamental del aprendizaje.

Noticias relacionadas

Desde el centro educativo de Ejea de los Caballeros destacan que combinar los hallazgos de la neurociencia con la cultura del esfuerzo y el desarrollo motor constituye un cimiento solido para afrontar los retos del futuro.