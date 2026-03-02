EDIFICIO DE LA PLAZA DE ESPAÑA
El consistorio pone fin a ocho años de proceso judicial
La Crónica de Ejea y Pueblos
Tras ocho años, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha puesto fin esta semana al proceso judicial por la situación del edificio situado en la plaza España y calle Toril.
El litigio se cierra con la inadmisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, del recurso interpuesto por la propiedad del inmueble contra la sentencia de 25 de abril de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), y la condena al pago de las costas judiciales.
Esta sentencia del TSJA desestimaba, a su vez, el recurso interpuesto contra la sentencia de 2021 del Juzgado de lo Contencioso 3 de Zaragoza que también daba la razón al consistorio y condenaba al pago de las costas judiciales.
Además, supone la segunda condena al propietario del inmueble y reafirma la buena actuación de la entidad local. La propiedad del edificio ha sido requerida por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para que actúe ante la proliferación de suciedad y roedores, debido al estado del inmueble, que afectan a los vecinos del Casco Histórico de la localidad.
