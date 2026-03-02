Ejea blinda su término municipal ante el despliegue de renovables

El Ayuntamiento de Ejea ha conseguido una importante victoria en los tribunales para blindar su término municipal frente al desarrollo de proyectos de energías renovables. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón al consistorio ejeano al rechazar los recursos de Forestalia contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) llevada a cabo hace cuatro años.

Fue en febrero de 2022, cuando con objeto de regular la implantación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energías de origen fotovoltaico y eólico en el término municipal de Ejea, el ayuntamiento suspendió el otorgamiento de licencias para tramitar una necesaria modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Esto supuso un ejercicio de ordenación del territorio que permitía organizar y dar equilibrio, además de la adaptación a la Ley 6/2023, de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario. Esta fue la herramienta que utilizó el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros al no haber realizado el Gobierno de Aragón ninguna ordenación del territorio que regulase los aspectos urbanísticos relativos a este tipo de instalaciones.

Según explican desde el consistorio, esta actuación fue objeto de más de 50 recursos contenciosos-administrativos, interpuestos por el Grupo Forestalia ante Juzgados de la Contencioso Administrativo de Zaragoza, por la denegación de licencias e impugnación indirecta de la modificación aislada 1/2022 del PGOU de Ejea. Estos procedimientos fueron agrupados en una sola demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, órgano jurisdiccional competente, ya que todos se basan en la nulidad del PGOU.

A principios de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso interpuesto por el Grupo Forestalia, ha dado la razón al consistorio y obliga a la empresa de renovables a pagar las costas.

El Ayuntamiento de Ejea se reafirma en su apuesta por las energías renovables, siempre que sea de forma ordenada, asegurando el uso prioritario agrícola, sin colisionar con el proceso de modernización de regadíos actual y protegiendo los espacios naturales. Por este motivo, favorece las instalaciones fotovoltaicas y eólicas para el autoconsumo en zonas de regadío -uso industrial del Polígono Valdeferrín, sistema general de riego y para uso agropecuario-, secano y secano de interés paisajístico.